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23 oct 2026 Actualizado 11:20

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Madres del Catatumbo por la Paz alertan por recrudecimiento de la violencia y piden diálogo urgente

Advierten sobre la crítica situación humanitaria que enfrenta la región de Norte de Santander.

Foto: Referencia Catatumbo.

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Catatumbo

El recrudecimiento de la violencia que se vive en la región del Catatumbo desde hace dos semanas, tiene con preocupación a las integrantes de Madres del Catatumbo por la Paz, quienes están haciendo un llamado al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional para que se le preste una mayor atención a la crisis humanitaria que está atravesando este territorio.

Catatumbo en estos momentos se encuentra en un estado crítico, bastante crítico, bastante preocupante”, expresó a Caracol Radio, María Pabón, integrante de esta organización social, quien aseguró que la magnitud de la situación ha generado alarma entre quienes trabajan por la defensa de los DD.HH. en la región.

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Ataques con drones aumentan el temor entre los habitantes del Catatumbo

Para los catatumberos, una de las mayores preocupaciones se centra en el uso de drones para los enfrentamientos armados entre grupos ilegales, que ha afectado a la población civil.

Es una cosa impresionante porque hay más de un campesino que ha muerto por esos drones, niños, adolescentes también”, refirió Pabón.

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Ataques que durante las dos últimas semanas se han incrementado en municipios como Tibú, San Calixto, El Tarra y El Carmen, afectando tanto a la fuerza pública como a la población civil.

Madres del Catatumbo por la Paz hacen llamado al diálogo

Para esta lideresa social, quien también está vinculada a la iglesia católica, es importante que en el territorio se le apueste al diálogo para frenar las confrontaciones que se vienen registrando desde hace más de 21 meses y que, según datos entregados por las autoridades en Norte de Santander, ha dejado más de 140 mil personas desplazadas.

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Necesitamos que, por favor, paren ya esa guerra, porque eso no nos lleva a ninguna parte”, manifestó durante la entrevista con Caracol Radio.

Este jueves 22 de octubre, al menos 80 núcleos familiares de San Calixto salieron desplazados de sus territorios, huyendo de la enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN.

  • Catatumbo
Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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