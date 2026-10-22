Conductores registran normalidad en la vía Cúcuta-Ocaña tras derrumbe provocado por las lluvias

Norte de Santander

Después de tres horas de cierre, la vía nacional que comunica a Cúcuta con Ocaña y la Costa Atlántica fue habilitada. Durante las últimas horas, las fuertes lluvias presentadas a la altura de Ábrego, provocó un derrumbe que mantuvo cerrada la vía por más de tres horas.

Anderson Carvajal, conductor de la empresa Coopmotilón, explicó en Caracol Radio, que la mañana de este jueves 22 de octubre, fue habilitado el paso y se registra normalidad en el tránsito.

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“Por el momento, informan ya los compañeros que salieron de cinco y media de la mañana, que ya hay tránsito normal, la vía se encuentra a un carril, ya abrieron paso”, manifestó.

El conductor resaltó además que, tras normalizarse el tránsito, comenzó a aumentar la llegada de pasajeros a la Terminal de Transporte de Cúcuta.

“Gracias a Dios está llegando buen pasajero”, señaló Carvajal.

La expectativa del sector transportador es recuperar progresivamente la operación, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener habilitado el corredor vial.