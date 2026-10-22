Concejal de Cúcuta fue agredido cuando rescataba cachorros en el centro de la ciudad

Cúcuta

El concejal de Cúcuta, Víctor Caicedo, fue agredido físicamente cuando rescataba varios cachorros que se encontraba en vía pública, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con su relato, varios habitantes en condición de calle lo atacaron con piedras e incluso materia fecal, golpeando el vehículo donde se transportaba y propinándole un golpe en su cabeza.

Caicedo aseguró que desde hace varios días había recibido el reporte que “una perrita dio a luz en el centro de Cúcuta. Eran ocho cachorros los que se evidenciaban en vía pública, tiraditos, con su mamá convaleciente, luego de haber dado a luz. Estuvimos anunciando a las autoridades, en especial a la Secretaría de Bienestar Social”, pero según su relato, los cachorros y su mamá no recibieron la atención oportuna.

Viendo lo que sucedía, Caicedo se dirigió al lugar y alcanzó a rescatar cuatro de los cachorros. Mientras se disponía para retirarse del lugar, fue alcanzado por varios habitantes en condición de calle, quienes exigían que devolvieran los animales, teniendo en cuenta que estos estaban con una mujer habitante de calle.

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¿Cómo fue la agresión?

“Se montaron al vehículo, saltaron, otro obstaculizó el paso para poder salir del lugar y empezaron a saltar en el vehículo, a dañarlo, a tirarle piedras, palos, a abordarnos”, relató el cabildante a Caracol Radio.

En medio de esta situación, una de las piedras rompió el vidrio trasero del vehículo donde se movilizaba el concejal.

“Una de las rocas que impacta el vidrio trasero, revienta el vidrio trasero del carro y me golpea la cabeza”, manifestó.

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¿Qué pasó con los cachorros rescatados en Cúcuta?

A pesar de la situación vivida, el concejal logró rescatar a los cuatro cachorros, quienes se encuentran en una clínica veterinaria.

Sobre su estado de salud, el concejal señaló que el golpe en la cabeza no habría tenido mayores consecuencias y que fue revisado por un médico.