Docentes del Catatumbo reclaman al FOMAG por falta de atención en salud

Norte de Santander.

Cerca de 800 docentes del municipio de Tibú, Norte de Santander, estarían afectados por la suspensión total de los servicios de salud en el Centro Clínico Integral Tibú, debido a las deudas que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) mantiene con esta institución desde julio de este año.

La denuncia fue hecha por Leonardo Monroy, docente del corregimiento de La Gabarra y secretario de salud de la subdirectiva sindical Asinort Tibú, quien se desplazó hasta Cúcuta junto con otros representantes del magisterio para exigir respuestas a los responsables del sistema de salud de los educadores.

Según explicó en Caracol Radio, la IPS tiene pendientes los pagos correspondientes a julio, agosto, septiembre y lo transcurrido de octubre, situación que habría llevado a la suspensión de los servicios para los maestros afiliados.

“Nosotros pagamos mensualmente para la salud, pero desde el mes de julio al Centro Clínico Integral Tibú le deben julio, agosto, septiembre y lo que va a correr de octubre. Nos parece irrisorio que a nosotros nos dejen sin salud porque simplemente el FOMAG no ha pagado”, manifestó Monroy.

El docente aseguró que los representantes sindicales acudieron a las instalaciones del FOMAG en Cúcuta para buscar una respuesta de los responsables departamentales, pero, según indicó, no obtuvieron atención ni una explicación sobre el estado de las obligaciones pendientes.

La situación genera especial preocupación entre los educadores que trabajan en zonas rurales de Tibú, debido a las distancias que deben recorre para acceder a los servicios médicos.

Monroy explicó que algunos maestros viven en sectores como Pacelli y La Gabarra, desde donde pueden tardar hasta dos horas en llegar a la cabecera municipal.

Sin embargo, al acudir a una consulta o procedimiento, se encuentran con que no pueden ser atendidos por la suspensión de los servicios.

“Está completamente suspendida la atención. Un docente llega desde una vereda o un corregimiento y le dicen que no lo pueden atender porque no les han pagado. Eso es grave”, advirtió el representante sindical.

Los docentes también cuestionaron la falta de respuestas frente a los descuentos que se realizan de manera mensual para garantizar su atención médica.

De acuerdo con Monroy, las dificultades no serían exclusivas de Tibú, pues, según afirmó, otras instituciones prestadoras de servicios de salud en Norte de Santander también tendrían pagos pendientes.

Ante este panorama, los representantes del magisterio no descartan adelantar nuevas jornadas de protesta para exigir soluciones y la reactivación de los servicios.

“Primero, que den la cara y nos digan qué está pasando, a dónde se está yendo la plata que nos están descontando, por qué estamos teniendo un sistema de salud tan mediocre”, expresó Monroy.