Ganaderos de Boyacá piden identificar el origen de la leche y los derivados lácteos importados

La Asociación de Ganaderos del Altiplano Cundiboyacense y Occidente de Boyacá, Asogaboy, alertó sobre las dificultades que enfrenta el sector lechero regional ante el ingreso de productos importados y pidió medidas para proteger la producción nacional. El gremio considera que los consumidores necesitan información más clara sobre el origen de la leche y los ingredientes utilizados en los derivados lácteos que llegan al mercado.

Juan Manuel Rincón, médico veterinario y representante de Asogaboy, explicó que los productores boyacenses afrontan presiones económicas adicionales por la disminución de la producción asociada al fenómeno de El Niño. A esta situación se suman los costos laborales y operativos que deben cubrir para mantener sus fincas en funcionamiento, en un escenario que, según el gremio, dificulta la sostenibilidad de la actividad ganadera.

Rincón también cuestionó la falta de claridad que, a su juicio, existe para el consumidor sobre la procedencia de las materias primas utilizadas en algunos productos lácteos.

El representante de Asogaboy planteó interrogantes sobre si la leche en polvo utilizada es de producción nacional o proviene de países como Chile, Argentina, Holanda y Estados Unidos. Asimismo, pidió que se pueda conocer con precisión el origen de los ingredientes y distinguir la leche de otros componentes, como las grasas en polvo.

Como alternativa, Asogaboy propone establecer un sello informativo que indique si un producto contiene leche 100 % colombiana, qué proporción corresponde a producción nacional y qué porcentaje proviene del exterior. La iniciativa busca que los compradores puedan tomar decisiones con información verificable sobre la procedencia de los productos. El gremio considera que una mayor transparencia en el etiquetado ayudaría a visibilizar la producción local y a que los consumidores tengan elementos para elegir entre las distintas opciones disponibles en el mercado.