Deslizamiento en Muzo afecta colegio y deja sin clases a 120 estudiantes por las fuertes lluvias

Gestión del Riesgo advierte que podrían caer más materiales por las lluvias y mantiene el monitoreo de la zona.

Muzo

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días provocaron un deslizamiento de tierra que afectó la sede principal de la Institución Educativa Concha Medina de Silva y dos viviendas en el sector minero del municipio de Muzo, Boyacá. La emergencia obligó a evacuar a las familias que habitaban los inmuebles afectados y a suspender temporalmente las clases para proteger a los aproximadamente 120 estudiantes del plantel.

Óscar López, coordinador de Gestión del Riesgo de Muzo, explicó que la emergencia se originó por las intensas precipitaciones, que ocasionaron el desprendimiento de material vegetal en la parte alta de la montaña y la posterior erosión del terreno.

“En la zona, más que todo sobre el sector minero, el día de ayer, debido a una fuerte precipitación, la institución educativa Concha Medina de Silva, la sede principal, se vio afectada. La parte alta de la montaña presentó un desprendimiento de manto vegetal, haciendo erosión del terreno y provocando este deslizamiento, el cual afectó la institución y dos unidades de vivienda”, señaló.

López confirmó que las personas que habitaban las dos viviendas fueron evacuadas y actualmente reciben alojamiento temporal, mientras se evalúan las condiciones del terreno y se determina el alcance de las afectaciones ocasionadas por el movimiento de tierra.

“Las personas ya fueron evacuadas de esas unidades de vivienda, se les está brindando un alojamiento temporal”, precisó, quien agregó que las autoridades municipales iniciaron las verificaciones en campo durante la mañana de este jueves, 23 de octubre, con el acompañamiento de los organismos de socorro.

Según explicó, a las 8:00 de la mañana se desplazaron al lugar integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, junto con Bomberos y Defensa Civil, para inspeccionar el área afectada y establecer las acciones necesarias para atender la emergencia.

Las clases permanecen suspendidas por prevención. Frente a la situación de los estudiantes, Óscar López indicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta que las lluvias continúan presentándose durante las tardes y que es necesario garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa antes de reanudar las actividades académicas.

“Por el momento, por prevención las clases están suspendidas. Las precipitaciones se siguen presentando en horas de la tarde y, por seguridad del plantel educativo, se encuentran suspendidas mientras terminamos de despejar el derrumbe o todo el material que bajó en la tarde de ayer, para poder regresar con normalidad al plantel educativo”, manifestó.

El coordinador agregó que en las labores participan Gestión del Riesgo Municipal, la Secretaría de Planeación e Infraestructura, docentes, Bomberos y Defensa Civil, quienes trabajan de manera articulada para atender las afectaciones y verificar las condiciones de seguridad de la institución.

La preocupación se mantiene debido a la posibilidad de que las precipitaciones ocasionen nuevos deslizamientos. Sobre este riesgo, López explicó que la zona está bajo vigilancia y que se cuenta con el acompañamiento de la empresa minera que opera en el sector.

“Cabe resaltar que donde se presentó la afectación está siendo monitoreado también en conjunto por la empresa de minería que se encuentra en la zona y por su personal de rescate, que están verificando todas las áreas de influencia que pueden estar propensas a deslizamientos futuros”, indicó.

Aunque las primeras inspecciones no encontraron nuevas señales de inestabilidad en la parte alta de la montaña, el funcionario advirtió que no se puede descartar la caída de más material mientras persistan las lluvias.

“Debido a las verificaciones que se hicieron hoy por los cuerpos de emergencia del municipio, se evidenció que en la parte alta no se presentan fisuras, no se presenta más erosión, no hay ruptura o desprendimiento rocoso, sino que solamente fue un desprendimiento superficial vegetal”, explicó.

Sin embargo, insistió en que es necesario mantener el monitoreo permanente del terreno. “Ya el manto vegetal de la parte alta de la montaña se desprendió, pero seguimos propensos a que, debido a las fuertes precipitaciones, pueda seguir bajando material vegetal y lodoso”, advirtió.

La emergencia mantiene en alerta a la comunidad educativa y a las familias del sector, que han pedido la intervención de las autoridades municipales, departamentales y de los organismos de gestión del riesgo para evaluar las condiciones de la zona y prevenir mayores afectaciones.

Por ahora, el regreso de los cerca de 120 estudiantes dependerá de las labores de atención, el retiro del material y las verificaciones de seguridad que adelanten las autoridades. Óscar López aseguró que la Administración Municipal continuará atenta a la evolución de la emergencia mientras persistan las lluvias en esta zona de Muzo.