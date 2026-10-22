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22 oct 2026 Actualizado 15:18

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“No estamos satisfechos con las capturas, hay más implicados”: hermana de Donovan Balanta

El hombre fue golpeado y recibió varias descargas eléctricas con un dispositivo taser mientras se encontraba bajo custodia de uniformados en Bogotá.

Donovan Balanta y Fiscalía. Fotos: Redes sociales y Colprensa

Donovan Balanta y Fiscalía. Fotos: Redes sociales y Colprensa

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En los micrófonos de 6AMW habló Ana Tovar, hermana de Donovan Balanta, el joven de 34 años que falleció presuntamente a manos de uniformados de la Policía Nacional. La mujer que presenció los hechos confirmó que, como familia no están satisfechos con las cinco capturas de los últimos días.

“Claramente sabemos de que no son 4 ni 5, son mucho más multiplicados en este caso”, dijo la mujer.

Ana también reveló nuevos aspectos en la investigación que se expusieron en medio de las audiencias de captura de los policías.

“Lo nuevo es que la falsedad en documento público, eso fue lo nuevo, porque hay uno que dice que automáticamente, que no se había golpeado, que no había llegado con ninguna lesión a la estación. Ya habíamos denunciado la tortura, pues, por el otro testigo, que era el amigo de nosotros, que también llevaron a ese calle, él nos relataba lo salvaje y las torturas que le hacían a mi hermano y el esposado sin poder hacer nada. Entonces, ya nosotros lo sabíamos por esa parte. Entonces, claro, lo nuevo fue que ellos mintieron en el acta de del registro público que llamaba minuta”, agregó.

De igual forma, la joven aseguró que los hechos están relacionados con discriminación racial.

La hubo hasta el último instante. Aún mi hermano estando allá, a ellos dos los trataban de negros maricas, de negros no sé qué, de negros, cualquier cantidad de frases no adecuadas. Incluso, cuando llegaron aquí también, a nosotras con mi hermana también nos decían lo mismo”, relató

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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