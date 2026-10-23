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23 oct 2026 Actualizado 03:25

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Economía

Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes

La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.

Presto - Gilinski

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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