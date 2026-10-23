Presto tiene nuevo dueño: el empresario Jaime Gilinski compró la cadena de restaurantes
La empresa de hamburguesas pasará al portafolio de Nutresa, que tiene marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Con esto, se salvan más de 700 empleos.
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...