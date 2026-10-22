Nuevas oportunidades laborales en el metro de Bogotá: vacantes, fechas clave y cómo postularse

Con la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, la Alcaldía Local de Kennedy, a través de sus redes sociales, dio a conocer una nueva convocatoria destinada a encontrar personal capacitado en diferentes funciones para el metro de Bogotá.

Lea también: Esta es la carta de renuncia de Rodrigo Lara al MinInterior tras petición de De La Espriella

¿Qué vacantes de empleo se están requiriendo para trabajar con el metro de Bogotá?

Según información oficial emitida desde la Alcaldía Local de Kennedy, estos son los cargos solicitados para este proceso de selección laboral:

Auxiliar de obra

Técnico electricista

Soldador

Oficial hidráulico

Cadenero

Auxiliar de señalización

Aparejador

Operador de minicargador

Operador de grúa pórtico

Auxiliar de tráfico

Plomero

Ayudante de plomería

Técnico de aire acondicionado

Ingenieros de obra

¿Cuándo se realizará la convocatoria para trabajar con el metro de Bogotá?

La feria de empleabilidad de la Línea 1 del Metro se dividirá en dos jornadas los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre en horarios de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en la Plazoleta Interna de la Alcaldía Local de Kennedy.

Le puede interesar: Aprobaron el concurso docente 2026 y aumentaron las vacantes a más de 30 mil: Lo último de la CNSC

Feria de empleabilidad Metro de Bogotá. Foto Alcaldía Local de Kennedy Ampliar Feria de empleabilidad Metro de Bogotá. Foto Alcaldía Local de Kennedy Cerrar

Recomendaciones durante la jornada

A las personas interesadas en participar de la oferta laboral que dispone la Línea 1 del Metro de Bogotá se les recomienda disponibilidad del tiempo, así como de tener su hoja de vida debidamente actualizada, para de esta manera aplicar a cualquiera de las vacantes sin complicaciones.

¿Cómo va la construcción de la Línea 1 del Metro?

Dentro de los avances en el metro de Bogotá, se confirmó el 21 de octubre la llegada del tren número 22 a Cartagena, que próximamente se incorporará a los otros trenes que se encuentran en el patio taller en Bosa.

Por otro lado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que se cuenta con un progreso del 83,73% con corte al 30 de septiembre.

El alcalde Galán explicó que las obras en el viaducto, patio taller y en las estaciones ubicadas en el suroccidente de la ciudad presentan un progreso significativo, esto en términos de adecuaciones en fachadas y otros acabados.

Vea aquí: Daniel Noboa vinculó a Petro con Luisa González y lo acusa de dar pasaportes a criminales correístas

Características de los trenes del metro de Bogotá

Los nuevos trenes que conformarán la Línea 1 del Metro se articularán en seis vagones cada uno. Llegando a medir 134 metros de longitud cada uno.

Llegando a albergar 1.800 pasajeros como capacidad máxima en su totalidad, teniendo cada vagón 300 pasajeros como máximo.

La velocidad de estos trenes es de 42,5 km/hora en promedio; de esta manera se vuelve más eficiente el transporte y recorrido de los ciudadanos, estableciéndose que una persona que tome el metro en la estación 1 ubicada en la localidad de Bosa se demorará aproximadamente 28 minutos en llegar a la avenida Caracas con calle 72; este recorrido normalmente, sin la implementación del metro, tomaría hasta dos horas.

Escuche EN VIVO Caracol Radio