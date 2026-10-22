“Fin a la cicatriz urbana que nos dejaron”: Germán Ricardo Camacho, alcalde de Paipa

La constructora Estructuras de Concreto S.A. desarrollará el proyecto Miralago y cederá un lote al municipio para construir un nuevo parque público recreativo.

Paipa

La alcaldía de Paipa en cabeza del arquitecto, Germán Ricardo Camacho anunció la demolición de un proyecto de vivienda ubicado en pleno centro y que afeaba la capital turística de Boyacá.

Multifamiliar Primero de Mayo comenzó en 2009 bajo el Gobierno de Jorge Herrera y nunca se pudo terminar por problemas legales y estructurales.

La Administración Municipal asumió el reto de impulsar acciones para superar el estancamiento de un proyecto de vivienda sin generar los beneficios esperados durante cerca de 17 años que será demolido y permitirá abrir la puerta a nuevas posibilidades de desarrollo, vivienda y progreso para Paipa.

El alcalde, Germán Ricardo Camacho anunció el inicio de una nueva historia para el Barrio Primero de Mayo y para Paipa.

“Tal como lo habíamos dicho desde la Campaña y más como Arquitecto debíamos hacer algo para mejorar lo que hace más de 15 años nos dejó la Administración del Ingeniero, Jorge Herrera con el Multifamiliar Primero de Mayo, un proyecto mal planeado y pésimamente ejecutado, que se convirtió en una pesadilla para los paipanos que soñaban con una vivienda y que se convirtió en una cicatriz urbana en el mejor sitio de Paipa”.

También agradeció a la empresa encargada de renovar esa zona estratégica del municipio.

“Gracias a la Constructora Estructuras de Concreto S.A. por escucharnos, generar mesas de trabajo y por su apuesta y confianza en Paipa para invertir en este lote y proyectar un nuevo espacio “MIRALAGO” y adicional por disponer para la cesión correspondiente para la construcción por parte nuestra del parque que siempre soñamos los paipanos”.

Según Martha Lucía Rodríguez Vargas, directora del Departamento Administrativo de Planeación dio a conocer las acciones que se adelantaron para reactivar la iniciativa por una nueva a cargo de un privado.

“La demolición de las estructuras afectadas permite cerrar un capítulo complejo abre la posibilidad para impulsar una iniciativa para contribuir al desarrollo urbano de Paipa, para las familias con oportunidades reales. Aunque el proyecto es con un privado no significa que Paipa pierda una oportunidad de brindar soluciones habitacionales. Esto representa la posibilidad de explorar alternativas que permitan recuperar su potencial, bajo las condiciones que resulten viables y en beneficio del interés general. No estamos hablando solamente de demoler unas torres, es recuperar la posibilidad de que un proyecto vuelva a significar progreso para Paipa. La constructora hace la sesión de una parte del terreno, donde, además construiremos un parque sostenible del tiempo libre, un espacio que sin duda servirá al disfrute de la población”.

La Constructora Estructuras de Concreto S.A., tendrá a su cargo rehacer el proyecto Miralago renovación urbana en el sector del antiguo Multifamiliar Primero de Mayo con el compromiso de ceder un lote a la Alcaldía de Paipa para la construcción de un nuevo parque público recreativo.