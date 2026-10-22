A la cárcel sujeto que con puñal en mano mató a una persona, hirió a otras dos en Chiquinquirá

Los ataques ocurrieron en la mañana del 19 de octubre; una mujer sobrevivió a las heridas, un adulto mayor murió y un joven fue víctima de hurto.

Chiquinquirá

Un verdadero paseo de la muerte se vivió en la madrugada del 19 de octubre en pleno centro de Chiquinquirá donde Brandon Andrés Guzmán Páez armado de un puñal salió a atacar a quien se le apareciera.

A las 4:53 de la mañana una mujer se dirigía a su lugar de trabajo cuando fue sorprendida por el ahora procesado quien, se cree, la agredió en múltiples oportunidades con un arma cortopunzante. El ataque afectó órganos vitales de la ciudadana quien fue llevada oportunamente al hospital donde le salvaron la vida.

Pocos minutos después, a las 5:15 a.m., con la misma arma Guzmán Páez se dirigió a un hombre de 71 años a quien atacó violentamente provocándole la muerte. La víctima fue identificada como Alonso Villamil.

Finalmente, a las 5:30 a.m. el señalado agresor llegó al Parque David Guarín donde intimidó a un joven para que le entregara un celular de alta gama. La víctima fue puesta en incapacidad de resistir y tras herir al ciudadano huyó del lugar con el teléfono.

Uniformados de la Policía Nacional que transitaban por el sector capturaron a Brandon Andrés Guzmán Páez, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, homicidio agravado y hurto calificado. Conductas que fueron aceptadas por el procesado.

Por petición de la Fiscalía el procesado deberá cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión que disponga el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.