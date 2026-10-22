EBSA advierte riesgo de crisis energética y pide moderar alumbrados navideños

EBSA propone encender los alumbrados navideños desde las 8:00 de la noche y apagarlos entre las 11:00 p. m. y la medianoche para reducir el consumo de electricidad.

Boyacá

Ante el riesgo de dificultades en el abastecimiento de energía en Colombia, Miguel Ángel Castellanos, gerente de Comercialización de la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA), hizo un llamado a moderar los alumbrados navideños y adoptar medidas de ahorro durante los próximos meses. El directivo advirtió que el país enfrenta un déficit hídrico que podría tener efectos prolongados si se mantienen las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

“Viene la época decembrina y nosotros vamos a iniciar una campaña a nivel nacional para desincentivar la instalación de alumbrados navideños en las casas”, señaló, quien reconoció que esta propuesta puede afectar algunas tradiciones de fin de año, pero insistió en que es necesario priorizar el ahorro energético.

“Claro, esto riñe con el espíritu navideño, la alegría, pero es eso o el apagón”, manifestó el gerente, al advertir sobre las consecuencias que podría tener el aumento del consumo eléctrico en medio de las actuales condiciones del sistema energético.

Castellanos también invitó a los alcaldes a moderar la iluminación de los municipios. “No estoy diciendo que no lo hagan, háganlo, pero de una manera mesurada”, afirmó, al plantear que los alumbrados públicos tengan horarios más cortos para reducir la demanda de electricidad.

Como ejemplo, propuso evaluar el encendido de las luces a partir de las 8:00 de la noche y apagarlas entre las 11:00 de la noche y la medianoche. Sobre el alumbrado del Puente de Boyacá, uno de los lugares más visitados durante la temporada decembrina, señaló que actualmente permanece encendido durante varias horas y consideró necesario revisar esos horarios.

“La invitación este año es que se apague a las 11, 12 de la noche. Esa es la invitación, esos son los ahorros de energía”, explicó.

El directivo también hizo un llamado a las familias para que adopten medidas de ahorro en sus viviendas y eviten dejar encendidas las luces de los árboles de Navidad durante toda la noche. “No queremos dañar el espíritu navideño, pero sí hay que tener conciencia de que hay que ahorrar energía”, sostuvo.

La preocupación se fundamenta en las condiciones actuales de los embalses. Según Castellanos, los aportes de agua se encuentran aproximadamente un 35 % por debajo de la media histórica y las reservas están alrededor del 75 % de su capacidad. Aunque se han registrado lluvias en algunas regiones, el gerente advirtió que todavía no son suficientes para compensar el déficit acumulado.

“Puede que en diciembre estemos muy contentos, muy alegres y que en febrero tengamos el apagón”, expresó, al insistir en la necesidad de tomar medidas preventivas desde ahora.

Castellanos explicó que, en un escenario hipotético en el que toda la demanda energética nacional tuviera que atenderse exclusivamente con generación hidráulica, las reservas disponibles permitirían aproximadamente 50 días de generación. Sin embargo, esta estimación depende de las condiciones del sistema, del comportamiento del consumo y de los aportes de agua que se registren en las próximas semanas.

A esto se suma la posibilidad de que el fenómeno de El Niño se prolongue durante los primeros meses de 2027. Según el directivo, incluso si las lluvias se intensifican posteriormente, la recuperación de los embalses no sería inmediata, porque parte del agua tendría que ser absorbida inicialmente por los suelos secos.

“Tenemos que prepararnos porque estos fenómenos de El Niño van a venir muy seguidos. Este no es el único y puede que vengan incluso más intensos”, advirtió.

Frente a este panorama, el gerente consideró necesario fortalecer la capacidad de generación del país mediante nuevas plantas y fuentes de energía. Entre las alternativas mencionó la reactivación de plantas térmicas a carbón, una mayor disponibilidad de gas natural y el impulso a proyectos solares y eólicos.

“Un país que no tenga suficiencia energética desincentiva la inversión, la economía se cae, el empleo, si no hay inversión, no hay empleo”, afirmó, al advertir que la falta de garantías en el abastecimiento energético también puede afectar la llegada de nuevos inversionistas.