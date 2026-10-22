Falta de alumbrado cerca de la UPTC preocupa por hurtos y casos de acoso en Tunja

Tunja

La falta de alumbrado público en sectores aledaños a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en Tunja, genera preocupación entre estudiantes y habitantes, debido a los hurtos y situaciones de acoso que, según denuncian, se vienen presentando especialmente durante las noches.

Lisith Flechas, líder universitaria, señaló que uno de los puntos más afectados está ubicado debajo del barrio La Paz, en el sector conocido como la entrada peatonal de la UPTC, por donde transitan estudiantes que terminan sus clases hasta las 10:00 de la noche.

“Hace bastante tiempo se vienen presentando hurtos y temas de acoso, especialmente hacia las mujeres y la comunidad universitaria, que es la que más transita por el sector cercano a la UPTC. Por eso vemos necesaria no solamente la reparación, sino también la instalación de nuevas luminarias”, aseguró la estudiante.

La líder estudiantil advirtió que la situación ha generado temor entre quienes deben desplazarse por la zona en horas de la noche y recordó que recientemente se registró un hurto frente a la portería de la institución.

“La gente que sale a partir de las 7:00, 8:00 o 9:00 de la noche comienza a tener temor. Hace poco hubo un caso de hurto justo al frente de la portería. Sabemos que es una necesidad y un requerimiento que se le hace a la Administración municipal”, agregó Flechas.

Solicitan intervención de la Alcaldía

De acuerdo con Flechas, los estudiantes ya presentaron requerimientos ante las dependencias de Planeación e Infraestructura y dialogaron con la Administración municipal. Según indicó, les informaron que se adelantarían cotizaciones y una revisión con la empresa de electricidad para identificar fallas y posibles puntos de instalación.

Como parte de la solicitud, la comunidad universitaria recogió 300 firmas para respaldar la petición y espera concretar nuevos acercamientos con las autoridades.

“Solamente universitarios recogimos 300 firmas. Sabemos que es una necesidad urgente y buscaremos acercamientos pronto con la Administración municipal. Creemos que todo comienza desde el diálogo, pero estamos esperando respuestas”, afirmó.

Los estudiantes esperan que las revisiones anunciadas permitan avanzar en soluciones de alumbrado que mejoren las condiciones de seguridad para la comunidad universitaria y los habitantes que transitan por este sector de Tunja.