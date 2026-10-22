Boyacá Milagro reunirá a líderes de las 13 provincias para organizar su trabajo político

El movimiento Boyacá Milagro realizará su segunda convención departamental el sábado 24 de octubre en Tunja, con la convocatoria de líderes de las 13 provincias y los 123 municipios del departamento. Betty Pérez, una de las dirigentes de la organización, explicó que el encuentro busca reunir a personas interesadas en participar en el movimiento y fortalecer su estructura territorial con miras a los próximos procesos electorales.

Pérez manifestó que Boyacá Milagro surgió del respaldo político al proyecto que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia, según la descripción que hizo del origen de la organización. Agregó que, después de un periodo en el que varios de sus integrantes quedaron dispersos, el movimiento comenzó a convocarlos nuevamente para mantener el trabajo político y coordinar futuras actividades en el departamento.

La dirigente también se refirió a la relación con Defensores de la Patria y señaló que esa organización debe completar su proceso jurídico antes de formalizar determinadas actuaciones. Aseguró que los integrantes de Boyacá Milagro buscan mantenerse organizados y disponibles para participar en las actividades políticas que se definan. No obstante, durante la intervención no se precisaron acuerdos electorales concretos, candidaturas ni compromisos formales con otras organizaciones.

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La convención está prevista en el club de Comfaboy, en Tunja, entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, según la información suministrada por Pérez. La convocatoria está dirigida también a personas interesadas en participar como voluntarias. El encuentro permitirá conocer el nivel de organización del movimiento, sus objetivos territoriales y las estrategias que plantea desarrollar de cara a las elecciones regionales.