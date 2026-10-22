Corpoboyacá pone la lupa sobre los talleres y negocios automotrices de Tunja por manejo de residuos

Tunja

Los establecimientos del sector automotriz de Tunja recibirán acompañamiento y seguimiento ambiental tras detectarse dificultades en el manejo de residuos peligrosos, como aceites usados y otros materiales que requieren una disposición adecuada.

La estrategia es liderada por Corpoboyacá en articulación con la Alcaldía de Tunja, luego de realizar visitas de diagnóstico para identificar las principales falencias y establecer compromisos de mejora.

Ingrid Pineda, profesional de Corpoboyacá, afirmó que el objetivo es fortalecer las prácticas ambientales de los negocios y garantizar que los residuos sean entregados a gestores autorizados.

“Con las visitas y los diagnósticos que hemos adelantado las dos instituciones, hemos encontrado falencias en cuanto a la entrega de residuos peligrosos a gestores autorizados y en la implementación de una buena área de almacenamiento temporal”, dijo.

La funcionaria señaló que también se revisará el cumplimiento de las obligaciones ambientales, incluido el reporte de información en la plataforma Ru ambiental, como parte de las acciones para mejorar la gestión de estos materiales.

“Vamos a generar un plan de acción para fortalecer la gestión en cada uno de los establecimientos que van a estar beneficiados con esta estrategia, con seguimiento continuo e individualizado”, indicó Pineda.

La estrategia contempla asesoría técnica y planes de acción ajustados a las necesidades de cada establecimiento. Además, las entidades esperan reconocer los avances de los negocios que cumplan con los compromisos establecidos.

“Con nuestra asesoría técnica esperamos que todos estos establecimientos empiecen a cumplir con estas actividades y, si Dios lo permite, estaríamos haciendo una exaltación de logros a aquellos que cumplan con el plan de acción que proponemos las dos entidades”, enfatizó.

Con estas acciones, Corpoboyacá y la Alcaldía buscan reducir los riesgos asociados al manejo inadecuado de residuos peligrosos y promover mejores prácticas ambientales y sanitarias en el sector automotriz de Tunja.