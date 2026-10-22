Así reaccionaron algunos congresistas de Boyacá por la salida del ministro del Interior

Las diferencias en elecciones del Congreso, cuestionamientos por nombramientos y la caída del Presupuesto de 2027 estarían detrás de su salida.

Boyacá

Diversas reacciones se generaron entre congresistas de Boyacá la sorpresiva salida de Rodrigo Lara del ministerio del Interior, justo después de que se cayera el proyecto de Presupuesto General de la Nación por un error de trámite en el Senado.

En sus redes sociales el Representante a la Cámara de la bancada de oposición, José Luis Bohórquez le dijo, “¡chao, chao, ministro Lara!”.

Recordó el episodio del presupuesto y una publicación suya en redes sociales. “Se cae el presupuesto. Rodrigo Lara reía a la madrugada en cámara, que todo lo tenían cuadrado. Señor Rodrigo Lara me dijo: “Chao, Chao, Chao” y sonreía, mientras me cerraba la puerta en la cara ante mi reclamo por lo de Bernardo Jaramillo. Ahora: “chao, chao” presupuesto”, escribió el congresista boyacense del Pacto Histórico.

El Representante a la Cámara de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca advirtió que las relaciones con el gobierno se van a radicalizar tras el anuncio de que el reemplazo de Rodrigo Lara será el exprocurador, Alejandro Ordóñez.

“Sale un moderado y entra un radical. No me imagino como serán las relaciones del Congreso con un ministro como Alejandro Ordoñez. Bienvenidos a la Patria Milagro”.

Por su parte el congresista Eduar Triana que hace parte de la bancada del Gobierno, le deseó éxitos al exministro Rodrigo Lara y le dio la bienvenida a Alejandro Ordóñez.

“Mis mejores deseos para Rodrigo Lara en el camino que emprende. Que vengan grandes oportunidades y éxitos. Al nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le deseo muchos aciertos y sabiduría para afrontar los retos del país. ¡Muchos éxitos!”.

Estas serían las causas de la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara

Solo 74 días duró en su cargo, Rodrigo Lara, uno de los primeros miembros de su gabinete anunciados a pocos días de su triunfo, el presidente Abelardo De la Espriella.

Serían varios los hechos que habrían provocado la salida intempestiva del ministro del Interior.

El primero estaría relacionado con la elección del presidente del Congreso, Honorio Henríquez del Centro Democrático cuando el Gobierno apoyaba a Alfredo De Luque. El segundo, sería la elección también en el Congreso de la República, de Jorge Eliécer Laverde Vargas como Contralor General al no lograr consensos y dejar en libertad a las bancadas.

Así mismo, el episodio de la designación del capitán Germán Andrés Miranda como director Nacional de Bomberos y a quien el propio presidente de la república le había pedido que lo declarara insubsistente por graves indicios de corrupción.

A esto se sumó la contratación en su cartera como asesor jurídico del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero y claro, el último episodio fue la caída del Presupuesto General de la Nación de 2027 por un error de trámite en el Senado de la República.