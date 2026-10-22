Corpochivor pide más análisis al agua que consumen habitantes de Horizontes, San Luis de Gaceno

La corporación reportó 56 caracterizaciones de agua y pidió revisar la integridad de los pozos petroleros por los afloramientos de hidrocarburos y gas.

San Luis de Gaceno

El director general de Corpochivor, Fabián Bulla Sánchez, solicitó estudios complementarios para determinar si las aguas residuales industriales de una zona de aspersión cercana al sistema de acueducto del centro poblado de Horizontes, en San Luis de Gaceno, podrían contaminar el agua que consume la comunidad.

La petición se conoce luego de que la empresa Nikoil Energy presentara los resultados de unos análisis realizados por un laboratorio especializado. Según explicó Bulla Sánchez, las pruebas evaluaron sustancias como trihalometanos e hidrocarburos aromáticos policíclicos y no evidenciaron concentraciones que representaran parámetros nocivos para la salud humana.

“De acuerdo con estos estudios, las proporciones en las que podrían encontrarse estas sustancias en las fuentes hídricas o en el sistema de acueducto no representarían parámetros nocivos para la salud”, señaló.

Sin embargo, advirtió que es necesario realizar pruebas adicionales debido a que el tanque de almacenamiento del acueducto se encuentra en un área que coincide con una zona de aspersión de aguas residuales industriales provenientes de la operación petrolera.

“Lo que nosotros solicitamos es que se hicieran unos estudios complementarios para poder tener la certeza y que la Secretaría de Salud pueda emitir el concepto sanitario del acueducto”, afirmó Bulla Sánchez.

El director precisó que los nuevos análisis deben incluir muestras de las aguas residuales para determinar si contienen sustancias que puedan afectar el agua destinada al consumo humano.

Corpochivor pide revisar la licencia ambiental

Bulla indicó que la corporación ya informó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre la coincidencia entre la zona de aspersión, denominada SODAR durante la entrevista, y el sistema de acueducto. Además, solicitó verificar si esa área está debidamente autorizada y si se requieren modificaciones a la licencia ambiental.

“Le enviamos un informe en el que evaluamos el traslape que tiene la SODAR con el sistema de acueducto”, manifestó.

El funcionario explicó que Corpochivor también busca que, en el marco de una acción popular promovida por las comunidades, el tribunal solicite los estudios complementarios. Por ahora, no hay una fecha establecida para su realización.

Preocupación por los afloramientos de hidrocarburos

A las dudas sobre la calidad del agua se suman los afloramientos de hidrocarburos y gas registrados en fuentes hídricas de la zona. Según Bulla Sánchez, Corpochivor ha realizado alrededor de 56 caracterizaciones de calidad del agua en diferentes fuentes del sector.

“Lo primero que hay que hacer es poder evaluar la integridad de los pozos, evidenciar que esos sellos están en este momento aptos para evitar cualquier escape”, indicó.

El director agregó que, según lo expuesto durante la entrevista, el Servicio Geológico Colombiano determinó que sería remota la probabilidad de que los afloramientos tengan un origen natural, por lo que considera necesario establecer sus causas y exigir a la empresa operadora las verificaciones correspondientes.

Los resultados de los nuevos análisis serán importantes para que la Secretaría de Salud emita el concepto sanitario y se pueda avanzar en el proyecto de potabilización del agua que la Gobernación de Boyacá tiene previsto para los habitantes de Horizontes.