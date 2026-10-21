Tunja busca $5.000 millones para vías rurales y entrega de estudios de la Variante de Occidente

El municipio también solicitó mantenimiento de corredores, pavimentación de bahías y obras para mejorar la seguridad peatonal.

Tunja

La construcción de placahuellas y alcantarillas en ocho veredas, el desarrollo de la Variante de Occidente y el mantenimiento de corredores viales hicieron parte de los temas que revisaron el alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza, y el director general del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Juan Camilo Ostos, durante una reunión en la capital boyacense.

Uno de los principales puntos fue la propuesta de convenio por $5.000 millones para el mejoramiento de vías rurales, cuya solicitud fue radicada por la Administración Municipal el pasado 7 de octubre. El proyecto, denominado Los Caminos del Tigre, contempla intervenciones en las veredas La Hoya, La Lajita, Barón Gallero, Chorroblanco, Runta, El Porvenir, Tras el Alto y el sector Los Angelitos de Pirgua.

El director del INVÍAS, Juan Camilo Ostos, señaló que durante el encuentro se revisaron las iniciativas que podrían desarrollarse conjuntamente con el municipio.

“Estamos nuevamente en el territorio, en la capital de los boyacenses. Con el alcalde Rafael Acevedo revisamos la agenda de desarrollo de Tunja e identificamos los proyectos que haremos realidad en este periodo de gobierno, de la mano de la Administración Municipal”, manifestó.

Según lo expuesto durante la reunión, se prevé concretar el próximo año un convenio para intervenir corredores rurales, incluidos sectores de Pirgua y Runta. Para avanzar en el proceso, la Secretaría de Infraestructura Territorial propuso establecer mesas de trabajo permanentes entre los equipos técnicos del municipio y el instituto.

Variante de Occidente, entre los proyectos prioritarios

Otro de los asuntos centrales fue la Variante de Occidente, un corredor de aproximadamente 18 kilómetros que conectaría el sector del Alto El Moral con la glorieta de Cómbita, pasando por la salida hacia Villa de Leyva y el municipio de Motavita.

La Alcaldía se comprometió a entregar al INVÍAS los estudios y diseños el próximo año. Aunque el proyecto cuenta con diseños elaborados por el Gobierno nacional hace varios años, no ha recibido los recursos necesarios para su ejecución.

La Administración Municipal solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la documentación existente y planteó completar los estudios pendientes, con el propósito de avanzar en la estructuración de la iniciativa.

De acuerdo con el alcalde Rafael Acevedo Pedroza, la variante permitiría reducir el tránsito de vehículos de carga pesada por las vías urbanas de Tunja y ofrecer una conexión alterna hacia la provincia de Ricaurte.

“Hemos avanzado en un tema fundamental, no solo para la provincia Centro, sino para todo el departamento. Sacar adelante la Variante de Occidente con la Nación sería un logro muy importante para los tunjanos”, afirmó.

Mantenimiento vial y seguridad peatonal

Durante la reunión también se planteó la necesidad de incluir los pasos urbanos de la Transversal de Boyacá y de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) en los contratos de gestión vial integral previstos para el próximo año.

La Alcaldía pidió evaluar el estado del pavimento, los puentes, los drenajes y la señalización de los tramos que pasaron de la ANI al INVÍAS en 2024, ante las necesidades de mantenimiento identificadas.

Adicionalmente, presentó un proyecto para construir y pavimentar siete bahías en la salida hacia Moniquirá, entre la Glorieta Norte y la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. La intervención comprende cerca de 2.280 metros cuadrados en sectores como la glorieta Muisca, el Parque Biblioteca, la clínica veterinaria de la UPTC y San Ricardo.

Estas zonas, que actualmente se encuentran destapadas y son utilizadas para la parada de buses y otros vehículos, podrían ser incluidas en el presupuesto del próximo año. El director del INVÍAS manifestó su disposición de acompañar la culminación del convenio de intervención del acceso vial entre Tunja y Barbosa y gestionar una adición para financiar las bahías.

En la vía hacia Moniquirá también se solicitó una inspección conjunta para revisar el manejo de aguas lluvias y determinar si los desagües habilitados después del mantenimiento de la carretera están ocasionando afectaciones a viviendas ubicadas en zonas bajas.

La Administración Municipal también pidió estudiar la construcción de un puente peatonal con rampas frente a la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, en el sector de los concesionarios.