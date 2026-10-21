“Yo todo el tiempo estuve dentro de la habitación, muerta del susto”, Gerente hospital Chiquinquirá

La funcionaria pidió revisar sus medidas de protección tras el episodio en el que el hombre fue capturado con un cuchillo.

Chiquinquirá

La gerente del Hospital Regional de Chiquinquirá, Juliana Cortázar, denunció que un hombre de 33 años ingresó a su vivienda durante la noche del lunes 19 de octubre, mientras ella se encontraba dormida. El sujeto fue sorprendido cuando descendía del inmueble y posteriormente capturado por la Policía. Las autoridades investigan si pretendía cometer un robo o si tenía otras intenciones contra la funcionaria.

En diálogo con Caracol Radio, Cortázar relató que escuchó varios ruidos que la despertaron y le generaron temor. Según explicó, decidió permanecer dentro de su habitación, que cuenta con puertas de seguridad, mientras solicitaba ayuda a su conductor y al escolta asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Lo que hice en su momento fue llamar al conductor que tiene llaves de mi casa para que ingresara, porque yo decidí no moverme de mi habitación, ya que tiene puertas de seguridad”, explicó la gerente al recordar los momentos que vivió durante el ingreso del hombre a su residencia.

La funcionaria también se comunicó con su escolta para pedirle que acudiera al inmueble y verificara lo que estaba sucediendo. “Yo todo el tiempo estuve dentro de la habitación, muerta del susto”, manifestó.

De acuerdo con su relato, cuando llegaron las personas que acudieron a auxiliarla, encontraron al hombre de 33 años cuando descendía de la vivienda y lo retuvieron. En ese momento, varios patrulleros de la Policía que transitaban por el sector intervinieron y realizaron la captura.

“Lo judicializaron, fue llevado a la estación de Policía y le encontraron con él un cuchillo, un arma blanca”, señaló la gerente, quien posteriormente se desplazó para presentar la denuncia correspondiente.

Las autoridades investigan las posibles intenciones del hombre. Cortázar indicó que, hasta el momento, no se ha establecido con certeza el motivo por el cual ingresó a su vivienda. Sin embargo, aseguró que han surgido diferentes versiones sobre lo ocurrido.

“Se ha comentado que no era para un robo, que es una de las versiones. Otras versiones dicen que era para hacerme daño”, afirmó la funcionaria, quien aclaró que están a la espera de los resultados de las investigaciones para esclarecer los hechos.

La gerente también manifestó que este no sería el primer episodio que genera preocupación por su seguridad. Según explicó, ha reportado anteriormente diferentes situaciones ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección.

“Esta no es la única vez que presento este tipo de hechos”, sostuvo, al señalar que lo ocurrido durante la noche del lunes le produjo un profundo temor, especialmente porque se encontraba sola en su residencia.

“Me siento afectada también psicológicamente. Ya uno está con una posición de no saber si puede estar sola en su casa y si realmente está segura”, agregó.

Tras lo sucedido, la funcionaria informó que reportó el caso a la UNP aproximadamente a la una de la madrugada, a través de la Línea de Vida de esa entidad. Asimismo, indicó que su escolta presentó el informe correspondiente y que ahora espera una decisión sobre la posibilidad de reforzar sus medidas de protección.

Cortázar pidió a las autoridades competentes que evalúen la gravedad de la situación y tengan en cuenta sus antecedentes al revisar su esquema de seguridad.

“Con estas situaciones, pues, se hace visible y esperamos que tengan en cuenta la UNP, la Policía Nacional, la Fiscalía y los demás entes que tienen que ver con este tema, la gravedad de la situación y tengan en cuenta este caso”, dijo.