Horóscopo del profesor Salomón HOY 21 de octubre 2026: Sagitario y Tauro deberán hacer cambios

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Surasak Suwanmake)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 21 de octubre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que son personas que están acompañadas de la trinidad y que durante su vida logran estabilizar la salud, el dinero y el amor.

El número de la suerte para los festejados será el 5928 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió encender tres velas pequeñas y pedir por cada una de ellas salud, dinero y amor.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Beige.

Beige. Número del día: 4026.

4026. Recomendación: Exfoliarse las manos con azúcar y miel, para la prosperidad y la riqueza.

Exfoliarse las manos con azúcar y miel, para la prosperidad y la riqueza. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces 1579, para aliviar los dolores físicos.

Repetir 45 veces 1579, para aliviar los dolores físicos. Fruta: Mango.

Mango. Decreto del día: “Hoy tengo conciencia de que debo ser feliz”.

“Hoy tengo conciencia de que debo ser feliz”. Lectura recomendada: Salmo 21

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Horóscopo y tarot del día de HOY 21 de octubre:

Aries

Podrían llegar noticias importantes que les darán motivos para celebrar y traerán estabilidad a sus vidas. En el amor, las relaciones se fortalecerán, podría renacer una conexión del pasado o aparecer una nueva persona. En el ámbito laboral, podrían alcanzar un triunfo que les brinde buenos resultados, tranquilidad y paz.

Santo recomendado: Jesús de la Misericordia.

Jesús de la Misericordia. Número de la suerte: 7598.

Leo

Lograrán superar obstáculos que les permitirán fortalecer diferentes aspectos de su vida. Además, podría llegar un dinero extra que les ayudará a cubrir gastos pendientes o a realizar aquello que llevan tiempo esperando.

Santo recomendado: San Agustín.

San Agustín. Número de la suerte: 0588.

Sagitario

Es importante no desesperarse y tomarse las cosas con calma. Algunas situaciones pueden demorarse o desarrollarse de una manera diferente a la esperada, por lo que deberán mantener la fe y la confianza. En el ámbito laboral, algunos podrían necesitar hacer cambios para continuar con sus proyectos. También se vislumbra un viaje que podría traerles satisfacción, nuevos contactos y experiencias maravillosas.

Santo recomendado: San Chárbel.

San Chárbel. Número de la suerte: 5809.

Cáncer

Podría llegar una suma importante de dinero que les permitirá cubrir gastos o resolver asuntos pendientes. Algunos tendrán la oportunidad de realizar un viaje o una salida, por lo que será un buen momento para disfrutar junto a sus familiares. También podrían surgir proyectos de negocio u oportunidades laborales que les brinden grandes satisfacciones. Se recomienda actuar con prudencia frente a las envidias.

Santo recomendado: San Miguel Arcángel.

San Miguel Arcángel. Número de la suerte: 1578.

Escorpio

Podrán sacar adelante sus proyectos con satisfacción y facilidad, pues la suerte estaría de su lado en el camino hacia el éxito. Asimismo, podrían presentarse nuevas oportunidades laborales que resulten interesantes. Antes de tomar una decisión, será importante analizar las opciones y elegir con cuidado.

Santo recomendado: Sagrado Corazón de Jesús.

Sagrado Corazón de Jesús. Número de la suerte: 0928.

Piscis

Ante las situaciones difíciles, deberán aprender a manejar sus emociones y evitar actuar de manera apresurada. Algunas cosas podrían tardar más de lo esperado, pero mantener la calma les ayudará a encontrar el rumbo. También podría llegar una suma importante de dinero que les brinde tranquilidad y represente una recompensa por las acciones generosas que han realizado.

Santo recomendado: El Señor de los Milagros.

El Señor de los Milagros. Número de la suerte: 7619.

Tauro

Se avecinan movimientos en el ámbito laboral que podrían implicar cambios o adaptaciones. Algunos podrían tener la oportunidad de viajar al extranjero con resultados favorables. Sin embargo, será fundamental mantener la calma, controlar el mal genio y evitar tomar decisiones apresuradas.

Santo recomendado: San Marcos de León.

San Marcos de León. Número de la suerte: 4370.

Virgo

Se presentan buenas perspectivas en el ámbito laboral y algunas situaciones comenzarán a resolverse. La firmeza, la determinación y la confianza deberán estar enfocadas en las metas que desean alcanzar. Aunque será necesario tener paciencia, las cosas podrían avanzar a su favor. Además, algunos tendrán la oportunidad de aprender algo nuevo que les traerá resultados positivos.

Santo recomendado: Jesús de la Buena Esperanza.

Jesús de la Buena Esperanza. Número de la suerte: 0344.

Capricornio

Será importante revisar la situación laboral e identificar los aspectos que necesitan mejorar. La rueda de la fortuna podría interpretarse como una señal de oportunidades y cambios favorables. En cuanto a los juegos de azar, hay un mayor optimismo frente a los juegos de azar, aunque es importante recordar que los números no garantizan premios. Si atraviesan discusiones con algún ser querido, será momento de buscar el equilibrio, practicar el perdón y abrir espacio para la reconciliación.

Santo recomendado: San Rafael.

San Rafael. Número de la suerte: 8290.

Géminis

La carta de la estrella simboliza esperanza, buenas ideas y nuevas oportunidades en diferentes aspectos de la vida. Los proyectos y la situación económica podrían avanzar favorablemente, siempre que aprovechen las posibilidades que se presenten. También será importante actuar con prudencia y evitar dejarse afectar por las envidias.

Santo recomendado: San Martín de Porres.

San Martín de Porres. Número de la suerte: 7209.

Libra

Deberán confiar más en sus capacidades y actuar con seguridad y firmeza, pues las dudas podrían dificultar el avance de sus planes. También será importante dejar atrás los rencores y concentrarse en el presente. En cuanto a la salud, se recomienda prestar atención a la salud, especialmente al estómago o la circulación.

Santo recomendado: San Judas Tadeo.

San Judas Tadeo. Número de la suerte: 1844.

Acuario

El amor podría fortalecerse y las relaciones sentimentales atravesar una etapa favorable. Algunos podrían estar considerando comprar o vender un vehículo u otro medio de transporte. Además, podrían sentir mayor optimismo frente a los juegos de azar, aunque es importante recordar que los números no garantizan premios.

Santo recomendado: San Antonio.

San Antonio. Número de la suerte: 9579.

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