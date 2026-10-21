Director de UNGRD propone realizar dos simulacros al año para fortalecer la respuesta en emergencias

Este miércoles, 21 de octubre, se cumple el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Cortesía: DAGRAN

ACTUALIDAD

Luego del terremoto de 7.4 que azotó a Colombia en el pasado mes de agosto, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, propuso realizar dos simulacros al año a partir de 2027, como parte de una estrategia para fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta de las autoridades ante emergencias.

La propuesta fue planteada por Tamayo luego de dar inicio al simulacro de este 21 de octubre, en el que destacó la importancia de entrenar de manera periódica a las entidades responsables de la gestión del riesgo para garantizar una actuación coordinada y oportuna cuando ocurran desastres.

“Tenemos los instrumentos de planificación, posiblemente muy actualizados, muy bien formulados, muy bien hechos (...) pero si no entrenamos cuando llegan las emergencias, cuando llegan los desastres, de poco nos va a servir todo eso que tengamos”, señaló el director.

Según explicó, estos ejercicios permiten evaluar los instrumentos de planificación, los protocolos de respuesta y las capacidades de las entidades en los territorios, con el propósito de identificar oportunidades de mejora antes de que se presenten situaciones reales de emergencia.

La iniciativa tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de seguridad de las comunidades que habitan en zonas expuestas a amenazas y que presentan condiciones de vulnerabilidad.

“Por eso, el año entrante, nuestra propuesta, mi propuesta para todo este equipo de trabajo, es hacer este evento dos veces al año”, concluyó.

En concreto, la propuesta plantea aumentar la frecuencia de estos ejercicios durante 2027, con el fin de fortalecer la preparación institucional y mejorar la protección de la población ante posibles emergencias y desastres