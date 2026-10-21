Carlos Vives celebra ocho años de aniversario con Claudia Elena y le dedica romántico mensaje

El cantante colombiano Carlos Vives celebró ocho años de aniversario con Claudia Elena Vásquez y aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de amor a través de sus redes sociales.

“Hace 8 años, papá Dios nos dio su bendición para seguir caminando juntos por la vida. ¡Feliz aniversario, mi chica divina! Te volvería a elegir una y mil veces más”, escribió el artista en una publicación acompañada de una fotografía junto a su esposa.

Las palabras del intérprete de La bicicleta generaron reacciones entre sus seguidores y varias figuras del entretenimiento, quienes felicitaron a la pareja y destacaron el cariño que se profesan. Entre los comentarios hubo mensajes de admiración, buenos deseos y felicitaciones por esta fecha especial.

La historia de amor de Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez comenzó hace varios años. La exreina de belleza y el cantante han construido una familia y compartido diferentes etapas de sus vidas, acompañándose también en sus proyectos personales y profesionales.

Con esta dedicatoria, Vives volvió a compartir un momento de su vida personal con sus seguidores, quienes reaccionaron a su mensaje romántico y celebraron junto a la pareja un nuevo aniversario.