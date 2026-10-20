Gobernación avanza en estudios para la vía Tenza–Sutatenza

La Gobernación de Boyacá adelanta la estructuración de los estudios y diseños para el corredor vial entre Tenza y Sutatenza, una vía cuyo estado ha generado reclamos de la comunidad. Así lo informó Leonardo Álvarez Fonseca, secretario de Infraestructura del departamento, al referirse a los procesos previstos para atender las necesidades de movilidad en esta zona.

El funcionario explicó que el proyecto de mejoramiento de la vía se tramita de manera independiente al correspondiente al Puente de los Micos, cuya afectación fue denunciada por habitantes del sector hace más de un año. Según indicó, la administración trabaja en la estructuración técnica requerida para avanzar con la reconstrucción de esta infraestructura.

Álvarez Fonseca señaló que espera completar la estructuración del proyecto del puente durante noviembre, con el propósito de avanzar hacia la apertura de la licitación. Sin embargo, precisó que la fecha definitiva dependerá de los procedimientos técnicos, contractuales y presupuestales, así como de la evaluación sobre la viabilidad de adelantar el proceso antes del cierre de la vigencia fiscal.

La Secretaría de Infraestructura indicó que los estudios, diseños y demás requisitos deben cumplirse antes de iniciar las obras. Por ahora, la comunidad está a la espera de que se definan los plazos para la contratación y la ejecución de los trabajos de mantenimiento vial y reconstrucción del puente, sin que durante la emisión se confirmara una fecha de inicio de las obras.