109 municipios de Boyacá participarán en simulacro de emergencias

Un total de 109 municipios de Boyacá se inscribieron para participar en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, programado para este miércoles 21 de octubre. La actividad tendrá dos jornadas: la primera comenzará a las 10 de la mañana, dirigida a la sociedad civil, y la segunda se realizará a las 2 de la tarde, con la intervención de alcaldías y gobernaciones.

José Ubaldo Castro, director de Gestión del Riesgo de Boyacá, explicó que el ejercicio busca ir más allá de las evacuaciones que se realizaban en años anteriores. En esta ocasión, las entidades deberán poner a prueba sus planes de respuesta, revisar su funcionamiento y determinar si requieren ajustes o actualizaciones.

Castro indicó que la variabilidad climática y la ocurrencia de fenómenos como incendios, terremotos y deslizamientos hacen necesario fortalecer la preparación de las instituciones y las comunidades. También advirtió que los cambios en las condiciones climáticas pueden generar escenarios de emergencia que exigen respuestas oportunas y coordinadas.

El funcionario hizo un llamado para que la preparación no se limite a las entidades públicas y se extienda a los hogares, con planes básicos para actuar ante una emergencia. La evaluación de los resultados del simulacro permitirá identificar fallas y necesidades de mejora en los mecanismos de respuesta de los municipios participantes.