El reclamo de De La Espriella al gobernador y a alcaldes de Arauca: “Se robaron dinero de la región”

En medio de la visita del Gobierno a Arauca, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión con el gobernador, Renson Jesús Martínez, y con los alcaldes de la región.

El mandatario les reclamó por el dinero de las regalías y la ausencia de obras que existen en el departamento: “Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso. ¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota".

El presidente De La Espriella advirtió por el destino de los recursos de la región: Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación: se lo robaron”.

Advertencia a los alcaldes y el gobernador

En medio de su intervención, el mandatario aseguró que, bajo ninguna circunstancia, alianzas entre el gobierno regional y los narcoterroristas del ELN y las Farc.

“Quien tenga nexus, proteja, negocie o facilite el accionar del narcoterrorismo será enfrentado con todo el peso de la ley, no solamente en Colombia, fuera de Colombia también. Que nadie confunda la cortesía institucional con la complicidad”, dijo.

El Jefe de Estado dejó claro que: “el que esté con el ELN o con las Farc no está con Arauca ni está con Colombia, y tendrá que responder ante la justicia aquí y afuera, porque se convierte en cómplice de organizaciones narcoterroristas”.