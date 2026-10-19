De La Espriella en Arauca: “no voy aceptar que manos sucias de sangre decidan destinos del pueblo”

Una fuerte advertencia volvió a realizar el presidente Abelardo De La Espriella, en medio de un nuevo consejo de seguridad que lideró este lunes, 19 de octubre, desde Arauca.

Señaló que no permitirá más corruptos, ni que existan alianzas entre políticos y grupos criminales: “Quienes tienen las manos manchadas de sangre no pueden decidir el destino de nuestra Patria”.

“A mí Dios no me puso aquí para quedarme callado ni para mirar hacia otro lado. No soy político ni vengo de la política; por eso, no tengo la obligación de quedar bien con nadie distinto a la ley, la Constitución y los colombianos de bien.¡Que lo escuchen fuerte y claro! No voy a aceptar, ¡jamás!, alianzas entre políticos y los terroristas del ELN y las FARC", dijo.

La advertencia la realizó el presidente, después de conocerse las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en las que confirma lo denunciado por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, sobre el ‘Pacto de Valledupar’.

¿Qué es el ‘Pacto de Valledupar’?

Se trata de reuniones que habrían tenido el exministro Armando Benedetti y la entonces directora del Dapre con antiguos cabecillas paramilitares, en los que les pidieron que declararan contra personalidades de la oposición: el expresidente Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y el hoy presidente Abelardo De La Espriella.

Según la exdirectora del Dapre, las reuniones que llevaron a cabo en octubre del 2025, tenían como propósito afectar la campaña presidencial del hoy jefe de Estado.