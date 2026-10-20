Los mejores 10 barrios del mundo según listado internacional: Colombia en la lista ¿En qué ciudad?

Cada año, la guía británica ‘Time Out’, lanza una edición sobre los mejores barrios para vivir, hacer actividades, comer en restaurantes llamativos, vida nocturna, entre otros factores que tiene en cuenta para considerar ‘los mejores barrios del mundo’.

En esta novena edición de la guía, Colombia ocupa el lugar número siete en la lista.

Se trata de Chapinero Alto, ubicado en Bogotá, entró en la lista de los mejores barrios del mundo, destacado por sus montañas boscosas, cafés de especialidad, librerías y ambiente progresista.

Esta revista describe un día perfecto en el barrio: “Comienza tu día con un café o un chai en Diosa Café, visita Mmaison Galería para admirar a artistas latinoamericanos emergentes, compra ropa vintage en Atiko y prueba el chocolate artesanal local en Metkalu . Pasea por las empinadas calles alrededor de la Universidad La Salle antes de ir a un brunch de brioche en Híbrido o Mesa Franca para almorzar”.

“Para ver los últimos rayos del sol andino que se pone alrededor de las 6 pm todos los días, saborea un cóctel en Franc, un garaje convertido en bar frente a un parque frondoso, o quédate en Atlas, un acogedor bar de vinos sin reserva. Para disfrutar de la galardonada cocina colombiana de la granja a la mesa, cena en El Chato” .

Estos son los 10 mejores barrios a nivel mundial

1. Jongno 3-ga – Seúl, Corea del Sur

– Seúl, Corea del Sur 2. L’Ocean District – Rabat, Marruecos

– Rabat, Marruecos 3. Neos Kosmos – Atenas, Grecia

– Atenas, Grecia 4. Chinatown – Los Ángeles, Estados Unidos

– Los Ángeles, Estados Unidos 5. Govanhill – Glasgow, Escocia

– Glasgow, Escocia 6. Kitakagaya – Osaka, Japón

– Osaka, Japón 7. Chapinero Alto – Bogotá, Colombia

– Bogotá, Colombia 8. Koenji – Tokio, Japón

– Tokio, Japón 9. Centro de St. Catharines – Ontario, Canadá

– Ontario, Canadá 10. Esquilino – Roma, Italia

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