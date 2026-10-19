De La Espriella ordena ofensiva contra el ELN y las disidencias en Arauca: trasladarán a cabecillas

Ante la situación de orden público de la región, el presidente Abelardo De La Espriella lideró un consejo de seguridad este lunes, 19 de octubre, en Arauca.

Desde allí, anunció un aumento del pie de Fuerza y un fortalecimiento en el control de la frontera para combatir el narcotráfico, la extorsión y el contrabando.

Minutos antes de empezar el consejo, el mandatario confirmó que el ELN, atravesó una tractomula en Flor Amarillo sobre la vía entre Tame y Arauca.

Por lo cual, anunció una gran ofensiva contra el grupo guerrillero y las disidencias de las Farc: “van a caer”.

Al mismo tiempo, confirmó que le ordenó al director del INPEC, Coronel Daniel Fernando Gutiérrez, el traslado de cabecillas y objetivos de alto valor detenidos en Arauca hacia cárceles de máxima seguridad en otras zonas del país.

De La Espriella anunció que utilizará los mecanismos nacionales e internacionales para perseguir a los “aliados del narcoterrorismo”.

¿Qué más anunció el presidente en Arauca?

El mandatario anunció la intervención de todos los hospitales quebrados en Arauca. Aseguró que no van a dejar que sigan haciendo politiquería con los hospitales porque los van a intervenir.

Confirmó un plan de choque para atender los retrasos y a los pacientes que lo requieran.