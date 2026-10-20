Dos militares murieron en un hecho ocurrido en el batallón Tarqui de Sogamoso

Dos militares murieron y otro uniformado resultó herido en un hecho ocurrido durante la madrugada de este martes en el batallón de artillería número uno Tarqui, en Sogamoso, Boyacá. La información preliminar conocida durante la emisión indica que un soldado profesional habría disparado contra un suboficial y posteriormente se habría quitado la vida.

La víctima fue identificada como el sargento segundo Héctor Hernando Lozano Burgos, superior del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Nacional y el soldado profesional como Edwin Malabet Collante quien habría disparado contra el sargento y herido a otro uniformado, identificado como Luis Alberto Barrios Carmona. Posteriormente, el agresor se habría quitado la vida.

Según versiones, el hecho habría comenzado después de una orden impartida por el sargento, que fue respondida de manera airada por el soldado. En medio de la discusión, el uniformado habría accionado su arma de dotación contra su superior y otro compañero. Esta versión forma parte de la información preliminar sobre lo ocurrido.

Los militares pertenecían a la Brigada de Atención de Desastres y se preparaban para desplazarse a Villa de Leyva, donde apoyarían las labores de atención del incendio forestal registrado en el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque. El Ejército informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los fallecidos y señaló que el militar herido y el canino reciben atención especializada. Las circunstancias del caso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.