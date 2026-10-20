Cecilia López en Tunja: “Colombia necesita políticas de Estado para enfrentar sus grandes retos

Tunja

¿Cuáles son los principales retos de Colombia de cara al futuro y qué decisiones deben tomarse desde ahora para enfrentarlos? Estas son algunas de las preguntas que plantea el libro De cara al 2050, coordinado por la Fundación SISOE, cuya presidenta, la exministra de Estado Cecilia López Montaño, participará en su lanzamiento y conversatorio en el Teatro Fausto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en Tunja.

La publicación reúne el trabajo de 24 expertos, entre profesores e investigadores de distintas universidades e instituciones del país, quienes analizan 11 temas críticos, entre ellos la situación macroeconómica, los cambios demográficos, la transición energética, la violencia, el cambio climático y la desigualdad.

López Montaño explicó que el propósito de la obra es ofrecer un diagnóstico de la situación nacional y plantear alternativas que permitan construir soluciones de largo plazo.

“Todos estos temas necesitan políticas de Estado, porque esto no se va a resolver en un gobierno. Esto necesita políticas que permanezcan por lo menos seis gobiernos”, señaló López Montaño.

La exministra advirtió que Colombia enfrenta transformaciones profundas que requieren mayor atención tanto del sector público como del privado, las universidades y las nuevas generaciones de profesionales.

“Hoy Colombia no es la Colombia de siempre, el país ha cambiado muchísimo. Este es un país con unos retos gigantescos, muchos de ellos subestimados”, dijo.

Uno de los planteamientos centrales del libro es la necesidad de iniciar acciones concretas sin pretender resolver de inmediato problemas estructurales que se han acumulado durante años. Para López Montaño, el desafío consiste en establecer procesos sostenidos que puedan continuar más allá de los cambios de administración.

Al referirse a las decisiones económicas, señaló que los ajustes deben realizarse de manera gradual, con el propósito de evitar impactos negativos y sentar las bases para la recuperación.

“Es mejor empezar un proceso. Las perspectivas de crecimiento en Colombia no son buenas, ya lo vimos, este primer toque, decayó la economía, entonces ellos creen que hay que sentar las bases para que lentamente se empiece la recuperación”.

También llamó la atención sobre el cambio demográfico y la reducción de la fuerza laboral, factores que, según explicó, hacen indispensable mejorar la productividad del país.

“La poca fuerza de trabajo que vamos teniendo, la reducción tiene que estar compensada por una mayor productividad, y la productividad es la mano de oro en Colombia, está estancada hace mucho tiempo”.

El conversatorio y lanzamiento de De cara al 2050 busca abrir un espacio de reflexión sobre las decisiones que Colombia debe comenzar a tomar para responder a sus desafíos de las próximas décadas.

La invitación de López Montaño es a reconocer la magnitud de estos cambios y promover el diálogo entre distintos sectores para construir políticas de largo plazo.

El encuentro se realizará este miércoles 21 de octubre en el Teatro Fausto de la UPTC, en Tunja, con la participación de la exministra y más de 20 expertos nacionales, entre ellos, Ligia Melo, Diego Guevara, Camila Bohórquez y David Bardeyla.