Boyacá pide recursos nacionales para planes de gestión del riesgo

La actualización de los instrumentos de planificación para la gestión del riesgo fue una de las propuestas presentadas por Boyacá durante las mesas regionales del Plan Nacional de Desarrollo. La iniciativa busca que el Gobierno Nacional destine recursos específicos para que los municipios puedan formular, actualizar e implementar sus planes de prevención y respuesta ante emergencias.

Luis Felipe Pérez Torrado, director de la Defensa Civil de Boyacá, advirtió que algunos municipios tienen instrumentos de planificación desactualizados desde hace ocho o diez años. Según explicó, esta situación limita la preparación de las administraciones frente a posibles desastres y dificulta que las medidas de prevención respondan a las necesidades de cada territorio.

El director señaló que actualizar estos instrumentos puede costar entre 450 y 600 millones de pesos en municipios de sexta categoría, mientras que en localidades de categorías superiores los valores pueden llegar aproximadamente a 4.500 millones de pesos. De acuerdo con Pérez Torrado, esas cifras superan la capacidad financiera de numerosas administraciones municipales.

La propuesta plantea establecer una política nacional que garantice recursos para actualizar los planes e incorporar las necesidades de las comunidades expuestas a emergencias. Pérez Torrado sostuvo que la gestión del riesgo debe formar parte de la planificación del desarrollo, con medidas que protejan tanto a la población como a los recursos públicos, las actividades económicas y los medios de vida de las familias.