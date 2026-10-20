Boyacá lleva al Gobierno nacional prioridades en vivienda, educación, vías y reactivación económica

Después de las mesas técnicas realizadas, se eligieron a los representantes de la cada una, quienes entregaron las conclusiones y acuerdos a los que se llegaron / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Vivienda, infraestructura vial, educación, reactivación económica y fortalecimiento de los municipios estuvieron entre las principales propuestas presentadas durante el Encuentro Regional del Plan Nacional de Desarrollo con el Gobierno nacional, realizado en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Los participantes de las mesas de trabajo expusieron proyectos que consideran prioritarios para impulsar el desarrollo del departamento.

Deporte, vivienda y atención al consumo de sustancias

En la mesa denominada Milagro Social, Paula Andrea Bernal, líder social de Boyacá, planteó la necesidad de facilitar el acceso de las familias de bajos recursos a vivienda, consolidar el centro de alto rendimiento deportivo de Paipa y fortalecer la atención a personas afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas.

Sobre el componente deportivo, Bernal destacó que estos espacios deben contribuir a la formación integral de niños y jóvenes.

“Necesitamos que este centro deportivo también sea intencional, no solamente el deporte por el deporte, sino que podamos formar personas disciplinadas, responsables, con sentido de pertenencia”, señaló.

Un tren entre Bogotá y Sogamoso y apoyo a la industria

En la mesa Milagro Económico, el empresario Juan Felipe Acevedo destacó propuestas para fortalecer el turismo, la agroindustria, la construcción y los sectores minero-energético y metalmecánico. Entre las iniciativas priorizadas mencionó la construcción de un tren de mediana velocidad para carga y pasajeros entre Bogotá y Sogamoso.

Según explicó, este proyecto permitiría mejorar la conexión de Boyacá con otras regiones y contribuiría a la reindustrialización del departamento. También pidió revisar las cargas tributarias que, a su juicio, dificultan la inversión empresarial en maquinaria e innovación.

Vías y mejor conexión entre las provincias

Por su parte, Andrés Montero, docente de la ESAP, expuso las propuestas de la mesa Milagro de Colombia para las Regiones. Entre ellas se encuentran el mejoramiento del corredor Tibaná–Chinavita, la conexión vial conocida como la ruta de la Esmeralda en el occidente de Boyacá y proyectos de pavimentación en el norte del departamento.

Las iniciativas buscan mejorar la movilidad, fortalecer la conexión entre municipios y dinamizar las economías locales.

Municipios y educación, entre las prioridades

Milena Porras, líder social, señaló que los municipios de quinta y sexta categoría enfrentan dificultades por la falta de planificación territorial, recursos y capacidad técnica. Por ello, propuso una regulación con enfoque territorial, asistencia técnica y mayor facilidad para acceder a programas y financiación nacional.

“El Gobierno nacional no solamente debe legislar para los territorios, sino legislar con los territorios. Cuando se conocen las dificultades, se eliminan barreras y se contribuye a disminuir la desigualdad”, expresó Porras.

En la mesa Milagro Educativo, Nancy Daza González destacó la necesidad de mejorar la infraestructura de los colegios oficiales, garantizar conectividad y fortalecer las competencias socioemocionales de docentes, estudiantes y familias. También pidió respaldo financiero para los establecimientos educativos y programas como el de alimentación escolar (PAE).

Las propuestas recogidas en las mesas reúnen necesidades de distintos sectores de Boyacá para su consideración en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Su inclusión, financiación y ejecución dependerán de las decisiones que adopte el Gobierno nacional.