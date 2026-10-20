Incendio forestal en Villa de Leyva moviliza a bomberos y activa apoyo aéreo

El incendio en el sector Boquerón de Villa de Leyva, se inició después de las 6:00 de la tarde de este lunes 19 de octubre / Foto: Suministrada.

Villa de Leyva

Un nuevo incendio forestal se registra en el sector El Boquerón, en jurisdicción de Villa de Leyva, Boyacá. La emergencia afecta una zona de vegetación y, hasta el momento, no se ha establecido la extensión del área comprometida ni las causas que originaron las llamas.

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, señaló que fue informado de la emergencia por el alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, y que ordenó el desplazamiento del director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo.

“Por la difícil topografía donde se inició el incendio, di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora”, indicó Amaya Rodríguez.

El mandatario también confirmó que solicitó el apoyo del alcalde de Tunja, Rafael Acevedo Pedroza y del cuerpo de bomberos de la capital boyacense para reforzar la atención de la emergencia.

Frente a esta solicitud, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja informó que movilizó diez unidades, junto con el Grupo Especializado Forestal COL-24 y una unidad de rescate M28, para apoyar las labores de control, extinción y mitigación en coordinación con los organismos de socorro que ya se encuentran en el lugar.

Por otro lado, Amaya pidió a las autoridades competentes avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer el origen de las llamas y reiteró que se mantendrán las acciones para contener el fuego y proteger el entorno natural.

“Les pedimos a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas de esta emergencia. Vamos a trabajar sin descanso para contener el incendio y proteger nuestra naturaleza”, enfatizó.

Los organismos de socorro mantienen el monitoreo de la situación y continuarán informando sobre el avance de las operaciones en el sector El Boquerón.