Artista colombiana representará la cultura caribeña y palenquera en París ¿Quién es?

La artista pintora colombiana María Esther Panesso Mercado presentará desde el 20 al 25 de octubre de 2026, una propuesta inspirada en la mujer afrocolombiana, combinando elementos del palenque al mismo tiempo que las obras representan un reflejo de sus raíces familiares.

La muestra que se realizará en el Carrousel du Louvre en París, llega después de varios años de consolidación internacional.

Desde que inició su carrera artística ha vendido más de 380 obras en 17 países. Con sus exposiciones ha llegado al Museo Beka del Rockefeller Center de Nueva York en 2023 y el histórico Salon d’Automne de París en 2025, además de participar en diferentes escenarios de Tokio, Miami, Roma y Ciudad de México.

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¿Cuál es la línea temática de su trabajo?

La exposición presentada por la pintora María Mercado como es conocida en el mundo del arte, mostrará a las mujeres de San Basilio de Palenque como símbolo de identidad, fortaleza, memoria y transformación y también una representación de la identidad afrocolombiana desde el Caribe.

Su proceso artístico ha estado marcado por la cultura costeña, en particular la historia familiar de su madre oriunda de Sincelejo. Es de esta manera que la artista busca representar a la mujer desde las historias y la fortaleza que están detrás de cada figura, alejándose de una representación folclórica.

“Si desde el Derecho acompañaba historias que llegaban a mis manos, desde el arte comencé a construir imágenes capaces de hablar de la mujer desde otro lugar”, resaltó la artista.

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Sus años de formación y su trayectoria a nivel internacional

La artista colombiana también tiene formación en Derecho de Familia y Administración de Negocios Internacionales, con una Maestría en Administración de Empresas (MBA) realizada en España. Además acompañó durante años casos relacionados con mujeres y familias.

En el 2020 retomó la pintura y comenzó a publicar sus obras en redes sociales, lo que la llevaría a descubrir una nueva etapa profesional, en el que su trabajo comenzó a llamar la atención de galerías, coleccionistas y medios de comunicación, llevándola a escenarios internacionales una parte de sus raíces colombianas.

De esta manera la artista ha construido su identidad alrededor de estos temas, al mismo tiempo que se desempeña como abogada. Desde estos dos espacios, María Mercado ha fortalecido su mirada sobre las mujeres conectando historias personales, identidad cultural y memoria.

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