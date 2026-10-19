Cartagena inauguró un museo a cielo abierto con 11 macrofiguras festivas

La iniciativa, liderada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con la Corporación Cultural Las Cobras (Corpocobras), busca acercar el patrimonio festivo a residentes y visitantes mediante obras monumentales diseñadas por artistas cartageneros y construidas, en su mayoría, por talento local.

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Las figuras estarán distribuidas en cuatro puntos del Centro Histórico: la Plaza de la Paz, el Muelle de la Bodeguita, el Camellón de los Mártires y el Muelle de los Pegasos.

El proyecto hace parte de la Escuela Festiva del IPCC, que impulsa procesos de creación y formación artística alrededor de las fiestas. En esta edición, más de 15 jóvenes estudiantes y recién egresados de programas universitarios de artes participaron en la construcción de carrozas y macrofiguras, con experiencia en técnicas de tallado, impermeabilización y acabados pictóricos.

Entre las obras se encuentran Ritual Festivo, El Picó Sabe a Resistencia, Hombre Mojarracuda, Nostalgia, Bullerenguera, La Farota, Son de Negro, Congo Cartagenero, Capuchón, Bus de Olaya y Pa’ Que Sientas el Meke.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, destacó que el museo permite acercar las tradiciones a la ciudadanía y preservar la memoria colectiva de las fiestas mediante el arte.

La Alcaldía invitó a cartageneros y turistas a recorrer la exposición y contribuir a su conservación. Para proteger las estructuras, recomendó no tocarlas, apoyarse en ellas ni subirse, así como evitar arrojar residuos o sustancias que puedan deteriorarlas.