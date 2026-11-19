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En 6AM W, Diana Muñoz, investigadora del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad de La Sabana, y el Dr. José Pablo Saffon, asesor en estrategia de medicina reproductiva, debatieron sobre las implicaciones que tiene la maternidad subrogada para los bebés, las parejas que anhelan ser padres y las mujeres que hacen el proceso.

Para Muñoz, el tema de la maternidad subrogada “es un deseo, pero no un derecho” y argumentó que se instrumentaliza a las mujeres que dan su vientre.

“Esta es una práctica que convierte a una mujer gestante en un instrumento para satisfacer el deseo de otro. Puede garantizar un gesto noble de una pareja, pero está la vulneración y daño físico y psicológico de la mujer”, afirmó.

Argumentó que hay evidencia de que la separación abrupta de un recién nacido de su madre produce daño en el bebé.

“Existe un daño en el cerebro de los niños, como la muerte de una madre. Para ese niño, su madre es quien lo gestó durante 9 meses”, indicó.

Asimismo, sostuvo que en la actualidad la adopción es un escenario que tiene miles de niños esperando tener un padre y una madre. “Es una figura que protege a los menores”.

¿Qué dijo el Dr. Saffon?

Explicó que lo más importante para el tema de la maternidad subrogada es tener una normativa clara, discrepando de quienes quieren prohibir la práctica.

“Es importante tener claro que si logramos regular y tener leyes que protejan a todas las partes, no solo permitimos a las mujeres (que no pueden tener bebés), protegemos a todos”, dijo.

Advirtió que, si esta práctica se prohíbe, se lleva el embarazo subrogado a “la clandestinidad, a las clínicas de garaje”.

Mencionó las familias que acuden al proceso de maternidad subrogada “siempre son evaluadas psicológicamente” para saber si están preparados para recibir un bebé, además de investigar si hay riesgos detrás del proceso.

“Me parece interesante que hablen de estudios, pero con nombre, no solo decir que los hay”, concluyó.

Escuche el debate completo aquí: