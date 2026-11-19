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Canciller Bula nombró 5 funcionarios en una Embajada que va a cerrar y que nunca tuvo funcionarios

La Embajada en Etiopía se abrió el 26 de agosto de 2025, fecha desde la cual funcionó sólo con un auxiliar administrativo y el Embajador (que salió con el cambio de gobierno). Desde su inicio nunca tuvo ningún funcionario diplomático de apoyo.

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Siendo una Misión relativamente nueva y sin funcionarios, seguramente no tendrá mucho mobiliario o equipos de trabajo para dar de baja.

No obstante, entre octubre y la primera semana de noviembre, la Cancillería, mediante resoluciones firmadas por el Canciller y “por necesidades del servicio”, notificó el traslado a la Embajada en Etiopía a 5 funcionarios diplomáticos nombrados en provisionalidad, desde sus actuales sedes en Guyana (Manuel Alberto Casanova), Ginebra (Carolina Solano Gutiérrez), República Dominicana (José David Moreno), Brasil (Ricardo Montenegro Coral) y Venezuela (Wilmar Díaz Zapata).

Es decir, se envía a 5 funcionarios diplomáticos para cerrar una Embajada, que nunca tuvo funcionarios.

A cada funcionario le deberán pagar viáticos, gastos de traslado (en promedio unos 80 millones a cada uno, dependiendo del rango) más tiquetes aéreos para él y su familia.

Sería la primera vez en la historia que se requieren 5 funcionarios de alto nivel del servicio diplomático colombiano para cerrar una embajada, proceso que dura unas pocas semanas y que podría hacer un solo funcionario en comisión, no en traslado.

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