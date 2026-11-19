Canciller Bula nombró 5 funcionarios en una Embajada que va a cerrar y que nunca tuvo funcionarios
A cada funcionario le deberán pagar viáticos, gastos de traslado, tiquetes aéreos para él y su familia.
Canciller Bula nombró 5 funcionarios en una Embajada que va a cerrar y que nunca tuvo funcionarios
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
La Embajada en Etiopía se abrió el 26 de agosto de 2025, fecha desde la cual funcionó sólo con un auxiliar administrativo y el Embajador (que salió con el cambio de gobierno). Desde su inicio nunca tuvo ningún funcionario diplomático de apoyo.
Vea aquí: “Colombia decide lo que pasa en Colombia”: Canciller Bula tras reunión con secretario de Guerra
Siendo una Misión relativamente nueva y sin funcionarios, seguramente no tendrá mucho mobiliario o equipos de trabajo para dar de baja.
No obstante, entre octubre y la primera semana de noviembre, la Cancillería, mediante resoluciones firmadas por el Canciller y “por necesidades del servicio”, notificó el traslado a la Embajada en Etiopía a 5 funcionarios diplomáticos nombrados en provisionalidad, desde sus actuales sedes en Guyana (Manuel Alberto Casanova), Ginebra (Carolina Solano Gutiérrez), República Dominicana (José David Moreno), Brasil (Ricardo Montenegro Coral) y Venezuela (Wilmar Díaz Zapata).
Es decir, se envía a 5 funcionarios diplomáticos para cerrar una Embajada, que nunca tuvo funcionarios.
A cada funcionario le deberán pagar viáticos, gastos de traslado (en promedio unos 80 millones a cada uno, dependiendo del rango) más tiquetes aéreos para él y su familia.
Sería la primera vez en la historia que se requieren 5 funcionarios de alto nivel del servicio diplomático colombiano para cerrar una embajada, proceso que dura unas pocas semanas y que podría hacer un solo funcionario en comisión, no en traslado.
Escuche la noticia completa aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Juan Pablo Calvás
Director adjunto y corresponsal internacional senior de W Radio. Editor general en W Radio por 10 años....