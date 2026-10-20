Precluyeron caso contra el padre Francisco de Roux por presunto encubrimiento de abusos sexuales

Justicia

El juez 64 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá precluyó la investigación por presunto encubrimiento de casos de pederastia en favor del padre Francisco de Roux, argumentando atipicidad de la conducta, es decir, no hubo delito

La investigación contra el padre Francisco de Roux, señalado de presuntamente encubrir casos de abuso sexual contra menores de edad ocurridos en la década de los años 70, llegó a su fin luego de que un juez de conocimiento ordenara la preclusión del proceso.

Cabe recordar que, dicha investigación surtió por un informe del Reporte Coronell, el 21 de noviembre de 2024.

La decisión se produjo tras la solicitud presentada por la Fiscalía, que, luego de revisar los elementos probatorios recaudados, concluyó que no existían pruebas que permitieran establecer que el sacerdote hubiera favorecido al religioso señalado de cometer los abusos.

El caso se originó en una denuncia presentada hace más de diez años, en la que se advertía sobre la presunta responsabilidad de De Roux en el encubrimiento de estos hechos. Sin embargo, el proceso permaneció durante años sin avances significativos y fue reactivado meses atrás, luego de que se hicieran advertencias públicas sobre una posible situación de impunidad.

Tras reimpulsar las actuaciones, la Fiscalía determinó que las decisiones adoptadas por el padre De Roux en su momento correspondían a las exigencias del derecho canónico y solicitó a un juez que pusiera fin a la investigación penal.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador reiteró que no existían méritos para continuar con el proceso. El juez, luego de evaluar las pruebas presentadas, consideró que la petición era consecuente con la evidencia y ordenó la preclusión de la investigación en favor del sacerdote.

Al sustentar la decisión, el funcionario judicial señaló que no se acreditó el incumplimiento de un deber que pudiera tener relevancia penal y explicó que no era posible atribuirle al sacerdote una posición de garante frente a una eventual persecución penal.

“No se evidencia el incumplimiento de un deber funcional, religioso, institucional o que el mismo pueda transformarse en un comportamiento de tipo penal, pues para ello inequívocamente, es indispensable demostrar, verificar y validar que la conducta reunía en el caso de Francisco; esa conclusión permite explicar por qué entonces sí activó los derechos canónicos, pero no se puede llegar a presumir que tenía una posición de garante de una persecución penal”, dijo el juez.

La preclusión pone fin a la actuación penal contra el padre Francisco de Roux por estos hechos, al concluir el juez que no había fundamento probatorio para mantener abierta la investigación.

Así fue la denuncia: antecedentes

El 21 de octubre de 2024 Coronell reveló que Francisco de Roux fue denunciado penalmente por el presunto encubrimiento de un caso de pederastia.

El denunciante, Luis Fernando Llano, estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé, el colegio más antiguo de Colombia, fundado en 1604 y cuyo edificio está frente al Capitolio Nacional y al Palacio Arzobispal, en la esquina suroriental de la Plaza de Bolívar.

El señor Llano era un niño cuando estudiaba en ese claustro, cuyo rector, el también jesuita Mario Mejía Llano, era primo de su papá.

El cura al que denuncia se llama Darío Chavarriaga y para esa época era director de estudios del Colegio Mayor de San Bartolomé. La familia del señor Llano pasaba por una situación económica apretada y por eso él recibió una beca. Por esa razón, empezó a ir a su casa en donde, de acuerdo con la denuncia, no solo abusó de él, sino de 7 de sus hermanas. Una de ellas, Ana Rosa Cristina.

Entre tanto, un fiscal que seguía la investigación por el presunto caso de pederastia bajo la Ley 600 contra un sacerdote que estaría implicado en delitos sexuales decidió en ese momento, compulsar copias para que fuera investigada una posible responsabilidad del padre de Roux en los delitos de favorecimiento y omisión de denuncia de particular.

Cabe recordar que De Roux ejerció como presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, tras la firma del Acuerdo Final de Paz.

“Frente a este caso de abuso por el que me preguntas y que conocí como superior provincial de los jesuitas en Colombia en 2014, actué con el respeto que siempre he tenido por las víctimas y tomé con todo rigor las medidas canónicas que en ese momento tenía a mi alcance para actuar con una dura sanción en justicia”, respondió De Roux al periodista Daniel Coronell en un chat de WhatsApp.