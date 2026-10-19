Fiscalía imputó cargos de acoso a Ricardo Orrego: cinco presuntas víctimas sustentan el caso

Justicia

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, esto en medio de la investigación que se adelanta por presuntos hechos de acoso sexual.

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La audiencia se realizó de manera reservada ante el juez 44 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, quien atendió la solicitud de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación.

La imputación de la Fiscalía se basó en cinco mujeres (tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria), que trabajaron o tuvieron algún vínculo laboral con el procesado.

Los hechos por los que está siendo investigado Orrego Arboleda habrían ocurrido entre julio de 2012 y junio de 2024.

“De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el entonces presentador deportivo, al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas y, en diferentes ocasiones, mantener contacto físico sin consentimiento, así como enviarles mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”, detalló la Fiscalía.

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Por esto, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entornos de medios de comunicación imputó a Orrego Arboleda los delitos de acto sexual violento en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con el delito de acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. El procesado no aceptó los cargos.

Cabe recordar que el Grupo de Tareas Especiales fue creado mediante la Resolución N.º 0-070 para concentrar capacidades investigativas, analíticas y de coordinación institucional, con el fin de brindar una respuesta especializada y diligente, con enfoque de género, respecto a denuncias de acoso sexual, acoso laboral y otras formas de violencia contra las mujeres en entornos de medios de comunicación.