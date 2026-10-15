Jornada de protestas en Bogotá: este es el saldo de afectaciones en TransMilenio y la movilidad

Durante este miércoles 14 de octubre, Bogotá vivió una nueva jornada de manifestaciones que terminó en cierres viales y vandalismo en estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público, TransMilenio; según reportó la empresa durante las movilizaciones se vandalizaron 2 buses troncales, las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego, además, dos paraderos zonales ubicados en la calle 45 entre Carreras 13 y 14; con corte a las 5 de la tarde.

Así mismo se reportaron cierres en las troncales del Eje Ambiental, la Carrera Séptima, Portal Américas, Carrera 10 y Calle 13, que dejaron un total de 421.593 usuarios afectados.

Sobre las 7 de la noche iniciaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en el Parque de Los Periodistas, que obligó al cierre de las estaciones San Diego, Nieves, San Victorino, sobre la troncal de la Carrera Décima; así mismo, sobre el Eje Ambiental en las estaciones Museo de Oro, Aguas y Universidades.