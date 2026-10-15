Jornada de protestas en Bogotá: este es el saldo de afectaciones en TransMilenio y la movilidad
Estaciones, paraderos y buses vandalizados es el balance de la jornada de manifestaciones que transcurrió de manera pacífica hasta la noche, donde se presentaron enfrentamientos con manifestantes en el centro de la ciudad.
Durante este miércoles 14 de octubre, Bogotá vivió una nueva jornada de manifestaciones que terminó en cierres viales y vandalismo en estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público, TransMilenio; según reportó la empresa durante las movilizaciones se vandalizaron 2 buses troncales, las estaciones Bicentenario, Perdomo y San Diego, además, dos paraderos zonales ubicados en la calle 45 entre Carreras 13 y 14; con corte a las 5 de la tarde.
Así mismo se reportaron cierres en las troncales del Eje Ambiental, la Carrera Séptima, Portal Américas, Carrera 10 y Calle 13, que dejaron un total de 421.593 usuarios afectados.
Sobre las 7 de la noche iniciaron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en el Parque de Los Periodistas, que obligó al cierre de las estaciones San Diego, Nieves, San Victorino, sobre la troncal de la Carrera Décima; así mismo, sobre el Eje Ambiental en las estaciones Museo de Oro, Aguas y Universidades.