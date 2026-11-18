El Contadero-Nariño

La Concesionaria Vial Unión del Sur rechazó el atentado perpetrado en las últimas horas en el sector del Placer en donde funciona la caseta del peaje en el trayecto vial Rumichaca- Pasto a la altura del km 25.

La entidad confirmó que no hubo afectaciones a la comunidad de la zona aledaña y tampoco a colaboradores de la concesión.

El hecho se dio en la madrugada de este miércoles en la caseta que aún no se encuentra en operación.

Entre tanto la Brigada 23 del Ejército informó que sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar, al parecer, con la intención de instalar un dispositivo explosivo improvisado. Al percatarse de la presencia de los soldados, intentaron emprender la huida y, durante la acción, el dispositivo se detonó accidentalmente, causando la muerte de uno de los sujetos.

El hecho ha generado una nueva alerta sobre la seguridad en el resto de los peajes que operan en Nariño en los sectores de El Placer y Cano, este último en donde a inicios de noviembre las autoridades detectaron un vehículo con 117 kilos de material explosivo.