La murga Son del Recuerdo ganó el primer lugar en la categoría Murga de Fuelles y Cuerdas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto 2026 | Foto: Corpocarnaval / Neverson-Anyjah Heatley III

Pasto-Nariño

Después del reclamo realizado por artistas y cultores del Carnaval de Negros y Blancos, frente al pago de recursos restantes del aporte a la calidad, se logró un acuerdo que garantiza la continuidad en la preparación de las obras para la versión 2027 de la fiesta magna.

Los recursos serán girados durante las próximas tres semanas, mediante tres desembolsos programados para esta semana, la siguiente y la posterior. Según explicó el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, el incumplimiento en los tiempos pactados se presentó por dificultades presentadas con una entidad bancaria.

De esta manera se busca garantizar la elaboración de las obras y demás preparativos del Carnaval de Negros y Blancos, de acuerdo con el reglamento establecido.

Durante el periodo de realización de las obras, los artistas reciben un 15% del valor denominado aporte a la calidad, en la reunión desarrollada en las últimas horas se propuso un 50% monto que fue aceptado por la Alcaldía. El 30% restante será gestionado con entidades bancarias.

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto se prepara para celebra sus cien años de historia, tradición, arte y cultura, lo que se considera una gran oportunidad para la ciudad y la región no solamente en el campo económico sino también reconocer la identidad del pueblo pastuso, la creatividad de sus artistas y la importancia de esta fiesta, que en el año 2029 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO