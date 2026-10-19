Al menos nueve muertos dejó un accidente minero en Iscuandé, Nariño

Caracol Radio pudo confirmar que al menos nueve personas murieron tras un deslizamiento de tierra ocurrido en la mañana de este 19 de octubre en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo advirtió que la prioridad en este momento es “salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia”.

En contexto: Defensoría del Pueblo pide atención urgente por emergencia en mina de oro en Nariño

Además, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para “disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios”.

En particular, solicitó apoyo aéreo de las Fuerzas Militares para el rescate y traslado de personas heridas, así como la activación de la red hospitalaria y evaluación del traslado del buque hospital Benkos Biojó ubicado en Guapi para brindar atención médica en la zona.

La entidad también requirió la presencia de Medicina Legal para la “identificación y manejo digno de los cuerpos” de las personas fallecidas, así como ejecutar la ”coordinación de los organismos de gestión del riesgo para las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria”.

“Ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona, insistimos en la necesidad de garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario”, agregó.

Por último, la Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias afectadas e insistió en que “todos los esfuerzos deben concentrarse ahora en proteger la vida y atender esta emergencia”.

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