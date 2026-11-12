Se aplaza entrada en vigor del nuevo plan de abastecimiento de combustibles en Nariño

Pasto-Nariño

Luego de la alerta del alcalde de Pasto, Nicolás Toro frente a la posibilidad de un incremento en el precio de los combustibles, se logró el aplazamiento temporal de la entrada en operación del plan regional de abastecimiento que incluye el funcionamiento de la planta de almacenamiento Petronar construida en el municipio de Chachagüi.

Durante este periodo se desarrollarán mesas técnicas en las cuales se revisarán las condiciones operativas y económicas del nuevo modelo de distribución, con el propósito de evitar sobrecostos que puedan terminar trasladándose al precio de la gasolina y afectando el bolsillo de los consumidores.

El alcalde Nicolás Toro aseguró que: “cualquier modificación al sistema de abastecimiento debe garantizar el suministro de combustible, respetar los beneficios contemplados en la Ley de Fronteras y mantener los subsidios correspondientes a Pasto, sin generar incrementos adicionales para los usuarios”.

Dentro de los compromisos adquiridos se determinó que este 13 de noviembre se realizará una mesa técnica en Bogotá, con participación del Ministerio de Minas y Energía, los distribuidores y representantes gremiales, encuentro al que asistirá el mandatario local acompañado del secretario de Gobierno y una delegación del sector distribuidor, que presentará una propuesta para garantizar el abastecimiento sin afectar los precios al consumidor.

¿Qué dicen los sectores económicos sobre la medida?

Alexandra Toro, representante legal de la cooperativa Conartax, señaló que uno de los principales puntos de discusión será establecer una tarifa de transporte de combustible entre Chachagüí y Pasto que no genere sobrecostos para los consumidores.

Por su parte, Arturo Ortega Cornejo, presidente del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, resaltó la articulación entre la Alcaldía, los distribuidores y el sector empresarial para defender los intereses económicos de la región y el cumplimiento de la Ley de fronteras.

Por ahora el abastecimiento de combustibles en Pasto está garantizado y se desarrolla con normalidad.

Entrada en funcionamiento de Petronar

El gerente de Petronar, Mario Guevara, precisó que en el plan de abastecimiento se deja claro que el 100% de los beneficios de la ley de fronteras, incluyendo la compensación al transporte, se van a trasladar al consumidor final.

Agregó que la suspensión no pone en riesgo el plan de abastecimiento, ni significa que se va a cambiar y que Petronar está lista para operar.

Guevara dijo que la firma defiende los beneficios de la ley de fronteras y que no genera busca el desplazamiento laboral.

La firma durante diez años ha enfrentado varias acciones de carácter legal que fueron surtidas hasta lograr su inclusión en el plan de abastecimiento del departamento.