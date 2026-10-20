Tragedia minera en Iscuandé deja 14 muertos y múltiples heridos

Nariño

Catorce personas murieron y siete resultaron heridas por el colapso de una mina artesanal de oro en el sector de Chambero, zona rural de Santa Bárbara de Iscuandé, en el Pacífico nariñense, de acuerdo con la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de Nariño, las labores de búsqueda y rescate en la zona ya finalizaron

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, informó que tras la finalización de las operaciones de búsqueda, la atención se concentra ahora en el acompañamiento a las familias de las víctimas que en su mayoría pertenecían al mismo núcleo familiar.

Según ONU Derechos Humanos, de las 14 personas fallecidas, 12 son mujeres, por lo que pidieron al estado implementar todas las acciones necesarias de prevención en esta zona, además, según el informe otras 7 personas estarían siendo atendidas en centros asistenciales de diferentes municipios, algunas incluso fueron trasladadas a Pasto.

La emergencia se suma al colapso minero registrado el pasado 20 de agosto en Policarpa, donde fallecieron trece personas, dejando veintisiete muertos en menos de dos meses en el departamento.

Ante esta situación, el gobernador solicitó al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería revisar las solicitudes de formalización pendientes en estas zonas ya que muchas comunidades dependen de la minería artesanal y de pequeña escala, pero desarrollan esta actividad sin las condiciones de seguridad necesarias.

Desde el gobierno departamental se insistió en que la respuesta debe incluir medidas de prevención, mejores condiciones para los trabajadores y avances en los procesos de formalización.