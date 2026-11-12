Olga Lucia Martínez Murgueitio llega a la presidencia de Contactar

Pasto-Nariño

La Junta Directiva de Banco Contactar aceptó la renuncia presentada por John Fredy Linares Gómez y designó a Olga Lucía Martínez Murgueitio, actual integrante de este órgano de gobierno, como presidenta encargada.

La renuncia fue formalizada ante la Junta Directiva en sesión celebrada el 12 de noviembre de 2026, en la que el órgano directivo expresó su reconocimiento y agradecimiento por su liderazgo y aportes al fortalecimiento institucional del Banco durante su gestión.

El nombramiento tendrá carácter temporal, mientras la Junta Directiva adelanta el proceso de selección de quien asumirá la Presidencia de manera definitiva, asegurando la continuidad de la gestión y el desarrollo de los objetivos estratégicos de la entidad.

Olga Lucía Martínez Murgueitio, actual miembro de la Junta Directiva ha acompañado la orientación estratégica de Banco Contactar y contribuido a la consolidación de su visión de crecimiento sostenible con impacto social.

Con más de tres décadas de trayectoria en el sector financiero, Olga Lucía Martínez Murgueitio cuenta con una sólida experiencia en alta dirección, banca, microfinanzas, gobierno corporativo y transformación empresarial. Su liderazgo en Colombia y América Latina se ha caracterizado por impulsar estrategias de crecimiento, innovación e inclusión financiera, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones y a la generación de oportunidades para emprendedores y microempresarios.

Ha ocupado posiciones de alta dirección en Banco Caja Social y Bancamía, y ha formado parte de juntas directivas de reconocidas entidades financieras de la región, entre ellas BancoSol en Bolivia y Caja Los Andes en Perú. Su experiencia abarca también el sector asegurador y de servicios financieros digitales, consolidando una trayectoria que refleja la capacidad de integrar estrategia, regulación, rentabilidad e impacto social en la dirección y fortalecimiento de organizaciones del sector.