Red de exportaciones ficticias habría ingresado más de $425.000 millones a Colombia

El punto de partida de Caracol Radio hacia los pueblos de frontera entre Ecuador y Colombia, fue el puente internacional de Rumichaca.( Caracol Radio )

Ipiales-Nariño

Mercancías que nunca habrían cruzado la frontera con Ecuador fueron certificadas permitiendo el ingreso a Colombia de al menos 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito. Según la Fiscalía, la operación habría utilizado exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados para justificar el ingreso de dinero desde países como Estados Unidos, España, Panamá y Perú.

Por estos hechos, fueron capturadas siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en la ciudad de Ipiales.

Según la investigación, la estructura criminal reportaba supuestos cargamentos como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Nariño. Sin embargo, las mercancías nunca habrían salido del territorio colombiano. Presuntamente, la maniobra era utilizada para justificar el ingreso de recursos económicos a Colombia, haciéndolos pasar como pagos por ventas internacionales.

¿Quiénes están implicados?

En el esquema habrían participado cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras aparecían como responsables de las exportaciones, mientras que la segunda se encargaba de tramitar las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones comerciales. En el proceso habrían participado funcionarios de la DIAN en Ipiales, quienes supuestamente certificaban la salida de mercancías que nunca cruzaron la frontera.

Así como tres representantes legales de comercializadoras internacionales que presuntamente figuraban como exportadoras.

¿Por qué delitos deberán responder?

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien impartió legalidad a los procedimientos de captura.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, además de falsedad ideológica en documento público.