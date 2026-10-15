Madre de Lucas Murillo confirma que Nueva EPS restableció su atención médica tras cirugía de corazón

La Nueva EPS restableció los servicios médicos de Lucas Murillo, el niño cucuteño de siete años que recibió el alta médica después de superar una cirugía de corazón de alto riesgo en Santander.

Su madre, Andrea García, confirmó que la entidad volvió a autorizar los medicamentos, el oxígeno que necesita durante las noches y los gastos de desplazamiento para continuar su tratamiento.

En entrevista con 6AM W, García contó que Lucas se encuentra bien después de salir del Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, el miércoles 14 de octubre. El menor permanece en Bucaramanga mientras continúa con sus controles médicos.

“Lucas está muy bien. Está contento. Hoy bajó del hotel un ratico por ahí a buscar para cortarse el cabello”, contó su madre.

La atención de la Nueva EPS. El caso de Lucas se conoció nacionalmente por las dificultades que enfrentaba su familia para acceder al tratamiento cardíaco que necesitaba. La situación llegó hasta la Presidencia de la República.

García aseguró que, después de la intervención del presidente Abelardo de la Espriella, la EPS restableció los servicios.

“Luego de que el presidente diera la orden, a nosotros la Nueva EPS nos ha cobijado nuevamente y nos ha entregado los servicios que veníamos recibiendo, lo que el niño ha necesitado”, explicó.

La madre señaló que la atención continúa después de la hospitalización.

Lucas necesita medicamentos, oxígeno durante las noches y desplazamientos para asistir a sus controles. “Todo eso nos lo ha cubierto la Nueva EPS. También nos está cubriendo los peajes y todo lo el tema de viáticos”, afirmó García.

La recuperación de Lucas. El menor fue operado el 21 de septiembre mediante una cirugía de Fontan, un procedimiento que permitió mejorar su circulación sanguínea y aplazar, por ahora, la posibilidad de un trasplante de corazón.

Su madre contó que Lucas ya puede permanecer durante el día sin oxígeno, aunque todavía necesita utilizarlo por las noches como parte de su tratamiento. La próxima semana tiene previstos nuevos exámenes para revisar su anticoagulación.

Durante los próximos meses también deberá tener precauciones con algunas actividades físicas. García explicó que el menor está tomando warfarina, un medicamento anticoagulante, por lo que los médicos recomendaron evitar juegos bruscos y actividades como montar bicicleta debido al riesgo de sangrado.

“Nos explican los médicos que no es que va a ser toda la vida así, sino que pues mientras un tiempito, mientras el cuerpo se estabiliza”, señaló.

El trasplante de corazón sigue siendo una posibilidad. García explicó que la cirugía de Fontan le permitirá a Lucas continuar su tratamiento durante los próximos años, pero no descarta que en el futuro necesite un trasplante.

La decisión dependerá de su evolución y de cuánto tiempo funcione el procedimiento realizado en Santander.

Por ahora, Lucas continuará bajo seguimiento médico y permanecerá unas semanas en Bucaramanga antes de regresar a su ciudad.