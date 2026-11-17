La Liga Colombiana contra el Cáncer alertó por la disminución de la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), especialmente durante los últimos meses del año.

De acuerdo con un análisis de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), se evidencia que las dosis aplicadas cayeron cerca del 40 % o más entre octubre y diciembre durante los dos últimos años.

“Las cifras muestran que en 2024 se pasó de 142.070 dosis aplicadas en octubre a 75.148 en diciembre, lo que representa una disminución del 47,1 %. En 2025, el comportamiento fue similar: las aplicaciones bajaron de 76.903 a 46.560 dosis, una caída del 39,5 %”, explica el documento.

Ante este panorama, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Alianza Abrázame hicieron un llamado a las familias para aprovechar la temporada de vacaciones escolares y garantizar que niños, niñas y adolescentes completen su esquema de vacunación.

“La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) es una herramienta fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer asociados a este virus”, señaló el doctor Carlos Castro, director científico de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

¿Quiénes pueden vacunarse gratuitamente?

En Colombia, la vacuna contra el VPH es gratuita para niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años. Actualmente, está disponible en más de 3.000 puntos de vacunación habilitados en el territorio nacional.

Este biológico ayuda a prevenir el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer asociados al virus, como los de ano, pene y orofaringe, además de las verrugas genitales.

Las metas para eliminar el cáncer de cuello uterino

En el marco del Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora este 17 de noviembre, las organizaciones recordaron las metas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad: