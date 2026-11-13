Colsubsidio revela que Cruz Verde no entregó datos clave para asumir la dispensación de medicamentos

Colsubsidio puso sobre la mesa una de las dificultades que, según su versión, complicó el inicio de la entrega de medicamentos a los afiliados de Sanitas en Bogotá: la falta de información que debía recibir de Cruz Verde durante el proceso de transición.

En una reunión de seguimiento por pate de la Supersalud, la entidad aseguró que no recibió oportunamente dos insumos que consideraba fundamentales para asumir la operación: las bases de datos con la caracterización de los usuarios y el histórico de atención y dispensación de cada punto.

¿Por qué era importante esa información? Porque esos registros permitían conocer cuántas personas acudían a cada sede, qué medicamentos necesitaban y cuál era la demanda habitual. Sin esos datos, Colsubsidio señaló que tuvo que reconstruir parte de la información manualmente y hacer estimaciones para organizar el servicio.

Según explicó, en algunos puntos la demanda terminó superando las proyecciones iniciales, lo que añadió presión a una operación que comenzó el primero de noviembre, cuando asumió la dispensación de medicamentos para los afiliados de Sanitas en Bogotá, en reemplazo de Cruz Verde.

El balance de Colsubsidio

Durante la reunión, la entidad reportó que había recibido 405.514 solicitudes de medicamentos y realizado cerca de 356.000 entregas. Con esas cifras, presentó una efectividad del 88 %.

Colsubsidio también informó que ha vinculado a más de 100 trabajadores adicionales y extendido los horarios de atención en 19 de sus 29 puntos de dispensación en Bogotá. Entre las medidas que evalúa está la implementación de herramientas para organizar los turnos y reducir las filas.

La situación ocurre en medio de las quejas de usuarios por demoras y entregas incompletas, así como de las medidas de seguimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, que ha exigido acciones para normalizar el servicio y garantizar la continuidad de los tratamientos.